洛阳市开展“社工千站暖万家”行动

记者从市民政局获悉，《洛阳“社工千站暖万家”行动实施方案》于日前出台。方案提出，从今年6月到12月底，我市将组织全市乡镇(街道)社工站，深入不少于1000户家庭和服务场域等，聚焦困弱帮扶、养老服务、儿童关爱、残障康复、社区治理五大领域开展专项行动，做到“月月有主题、周周有活动、天天有精彩、县县有品牌、站站有特色”。

记者从市民政局获悉，《洛阳“社工千站暖万家”行动实施方案》于日前出台。方案提出，从今年6月到12月底，我市将组织全市乡镇(街道)社工站，深入不少于1000户家庭和服务场域等，聚焦困弱帮扶、养老服务、儿童关爱、残障康复、社区治理五大领域开展专项行动，做到“月月有主题、周周有活动、天天有精彩、县县有品牌、站站有特色”。

开展“千站暖万家困弱帮扶行动”

针对农村“三留守”人员、低保对象、特困人员、重度残疾人、重病患者、困境儿童、困境老人等困弱群体或低收入群体，协助社会救助部门开展对象排查、家庭经济状况调查评估、需求分析、政策宣传等事务，积极参与社会救助主动发现工作，将有潜在救助需求的对象及时报告给当地民政部门或乡镇(街道)，为社会救助对象提供心理疏导、照料护理、康复训练、资源链接、能力提升、社会融入等服务。

开展“千站暖万家长者服务行动”

加强社工站与敬老院、社区日间照料中心、辖区医院等机构的合作和联动，多方面链接社会资源为老年人服务。入户探访了解老年人的身体状况和生活状况，并根据其需求开展政策咨询、兴趣培养、康复娱乐、再社会化等服务。

针对老年人关心的养老保险、医疗保险、护理保障工作、基本生活救助、住房保障、老年人福利等政策给予政策解释和协助办理，保障老年人的基本生活；建立以老年人及其家庭为中心，以社工站、社工、社区工作人员、社区爱心商户、社区助老志愿者队伍、社区卫生服务中心为支持的社区养老支持体系。

开展“千站暖万家儿童关爱行动”

加强社工站与学校、社区儿童之家、托教中心等机构的合作和联动，多方面链接社会资源关爱儿童成长。入户或到学校了解儿童的需求，并根据其需求开展救助保护、行为培养、心理辅导、能力建设、社会关爱等服务。

识别困境儿童并确保其得到妥善照料，链接社会资源为遭遇家庭暴力、虐待等问题的孩子提供临时庇护、调查取证、医疗救助、法律援助、心理疏导等服务。

开展“千站暖万家残障康复行动”

加强社工站与残联、特教学校、社区残疾人康复室等机构的合作和联动，多方面链接社会资源开展残障康复行动。了解残疾人的生活来源、身体状况，多方面开展残疾人医学康复、职业康复。

开展“千站暖万家美好社区行动”

加强社工站与社区居民自治组织、社区党员志愿者服务队等社区组织的合作与联动，协助社区开展社会组织孵化培育工作和社区居民协商议事会议，促进社区居民的社区参与，为社区的建设和发展建言献策。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶 孙明皓）