防汛“医生”为城市“问诊开药”

“雨情来临，我们需要对低洼点进行巡查，确保水流通畅。”19日，老城区市政园林和环卫服务中心工作人员赵伊卜说。自从2021年参与防汛工作以来，赵伊卜主要负责监管辖区内的地下管网。每年汛期，赵伊卜就像一名防汛“医生”，为城市“问诊开药”。

赵伊卜在检查排水情况

“雨情来临，我们需要对低洼点进行巡查，确保水流通畅。”19日，老城区市政园林和环卫服务中心工作人员赵伊卜说。自从2021年参与防汛工作以来，赵伊卜主要负责监管辖区内的地下管网。每年汛期，赵伊卜就像一名防汛“医生”，为城市“问诊开药”。

作为我市最早的建成区，老城区有不少低洼点和老旧小区，地下管网复杂，汛期容易出现积水现象。每当发生雨情，赵伊卜需要第一时间安排相关值守人员赶到现场，观察雨情变化，对积水区域进行清淤，引导过往人员通行，必要时对相关路段进行封堵。“城市积水能及时排出，才能确保城市防汛安全。我们确定了8个重要隐患点。我主要负责对隐患点逐一进行排查，做好沟通协调，确保发生险情时能够及时展开救援。”赵伊卜介绍。今年5月底的那次强降雨，让他记忆犹新。一个雨夜，赵伊卜在巡查隐患点，发现春都路烧沟社区口的雨水收集口被淤泥拥堵，淤泥上有5厘米深的积水。来不及多想，他赶紧用双手清理淤泥，确保排水畅通，还引导群众通行，等积水全部排完后才默默离开。

在不断的摸索中，赵伊卜积累了不少经验：汛期哪个环节、哪个区域、哪条街巷、哪栋建筑如何防汛，并做到处理最有效，他都如数家珍。各积水点的最深积水会达到多少，积水排完的时长，以及哪个雨水口最容易堵塞，他也了如指掌。

在此基础上，赵伊卜积极推动该区积水点改造，进一步提升城市排水能力。瀍涧大道与定鼎路交叉口下穿隧道周边增设排水管道、建安门口增设雨水收集口……去年以来，老城区已改造多个积水点。

“既然这一片是我管辖的范围，我就要把它当成自己家一样爱护，把所有的安全隐患排除掉，做好汛期服务保障。”赵伊卜说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 张雯婷 文/图）