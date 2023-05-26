尚善坊：中心地段名流云集

北接洛河天津桥、南望龙门伊阙、西与积善坊隔街相望……若按照现代的标准，位于定鼎门东第一街从南向北数第六坊的尚善坊可谓处在市区的“黄金中心地段”。

北接洛河天津桥、南望龙门伊阙、西与积善坊隔街相望……若按照现代的标准，位于定鼎门东第一街从南向北数第六坊的尚善坊可谓处在市区的“黄金中心地段”。

千余年前，房产行业虽无这样的考量标准，但尚善坊也是个“热门社区”——坊内不仅有不少官方衙署，还曾有很多名人的住宅。

尚善坊的北面即洛河大堤，市隋唐史学会会长王恺介绍，因为积善坊临近皇城，所以很多官衙设立于此，如太史监、崇贤馆、宗正寺、内仆局等。同时，这里还有许多王爷、公主的宅第。早些时候，这里住着武则天的女儿太平公主李令月和大侄子梁王武三思，后来唐玄宗把自己的两个兄弟岐王李范和薛王李业也安排到这儿来了，分别占了武三思和太平公主的宅子。

说到这里，可能有不少人疑惑，正平坊作为太平公主的旧宅为世人所熟知，怎么又多出个尚善坊？其实，太平公主的宅院很多，仅东都洛阳就有三处，西京也至少有四所。

史料记载，公元681年，太平公主下嫁唐高宗的嫡亲外甥——城阳公主的二儿子薛绍。婚礼场面非常豪华，为了让宽大的婚车通过，甚至不得不拆除了县馆的围墙。谁知这段婚姻只维持了不到10年，薛绍的兄长参与唐宗室李冲的谋反，因此牵连到薛绍。武则天觉得女儿错嫁，便下令杖责薛绍致其惨死狱中。公元690年，太平公主改嫁武攸暨，武攸暨性格谨慎谦退，处处忍让太平公主的飞扬跋扈。武则天常与女儿商议政事，并让太平公主和上官婉儿及张昌宗、张易之掌握权力。

公元705年，李家的拥护者、宰相张柬之发动兵变，诛杀二张，逼武则天逊位给太子李显。太平公主由于参与诛杀二张兄弟有功，而受封“镇国太平公主”，其兄李旦受封“安国相王”。太平公主在协助玄宗李隆基政变除掉韦后以后，与李隆基发生权争。公元713年，李隆基诱杀了左、右羽林将军和宰相，太平公主逃入南山佛寺，三日后返回。唐玄宗赐死太平公主，其夫武攸暨的坟墓也被铲平。

除了太平公主，武则天的孙女安乐公主李裹儿也曾住在尚善坊。安乐公主出生时正值父亲李显被废流放途中，只能用衣服作襁褓，故取名裹儿。安乐公主从出生就开始随着父母度过他们一生中最凄苦的一段岁月，患难中的亲情尤显可贵，这使得李显觉得亏欠他们母女二人实在太多，以至于立誓翻身后允许二人做任何她们想做的事。后来，李裹儿的婚礼也办得相当隆重，公爹兼表叔武三思过了天津桥亲自迎到东宫大门内，一路吹吹打打把安乐公主接回了尚善坊。

王恺说，除了武则天一脉，岐王李范也住在尚善坊，李范是唐睿宗第四子，唐玄宗的亲弟弟，喜欢音乐，礼贤下士，人缘很好，名流雅士都知道岐王好客，喜欢和他交往，杜甫当年见大音乐家李龟年，也是在尚善坊。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）