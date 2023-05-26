七部门联合开展创建“巾帼·牡丹”家政行业品牌活动

20日，市妇联、市商务局、市发改委、市人社局、市民政局、市市场监管局、市税务局联合开展创建“巾帼·牡丹”家政行业品牌活动，扩大家政服务和产品有效供给。

20日，市妇联、市商务局、市发改委、市人社局、市民政局、市市场监管局、市税务局联合开展创建“巾帼·牡丹”家政行业品牌活动，扩大家政服务和产品有效供给。 20日，市妇联、市商务局、市发改委、市人社局、市民政局、市市场监管局、市税务局联合开展创建“巾帼·牡丹”家政行业品牌活动，扩大家政服务和产品有效供给。 随着居民消费能力持续增强和人口老龄化程度不断加深，养老、育婴等家政服务需求呈刚性增长趋势，已成为吸纳就业、促进增收的重要渠道。按照家政服务规模化、专业化、标准化、品牌化要求，我市以激发市场主体活力、提升从业人员素质、创新服务业态模式为抓手，将通过家政培训提升行动、家政服务规范管理行动、家政服务进社区行动、家政品牌培育行动等“四大行动”，促进家政服务业品牌化、规范化发展。 家政培训提升行动，主要对家政服务从业人员开展技能培训，重点打造一批家政服务人才培训基地，积极组织开展各类家政服务职业技能竞赛，提升家政服务从业人员技能。家政服务规范管理行动，着力健全标准体系，落实税费优惠政策，对为社区提供养老、托育等服务的机构取得的相关收入免征增值税等。家政服务进社区行动，主要引导家政企业在社区设置网点，按需制定服务菜单，支持家政企业吸纳城镇社区未就业妇女、低收入妇女等就业。家政品牌培育行动，聚焦加快家政服务业转型升级，做大做强“巾帼·牡丹”家政行业品牌，组建家政领域重点推介企业库及家政领域人才库。 按照安排，该活动10月进入总结阶段，届时将命名首批洛阳市“巾帼·牡丹”家政行业品牌创建活动先进单位。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 闫雪婷 通讯员 尚海利）