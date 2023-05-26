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电影《谁不说俺家乡好》将在偃师拍摄
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 08:39
创作团队接受张海题写的电影片名书法作品

　　昨日上午，电影《谁不说俺家乡好》启动仪式暨新闻发布会在我市举行。根据安排，该影片将于7月2日开机，在偃师区完成30多个场景的拍摄。

　　电影《谁不说俺家乡好》由偃师籍演员曹随风策划、主演，导演高振泉执导，市委宣传部、偃师区委、偃师区政府指导，偃师区委宣传部、偃师区文广旅局协助拍摄，讲述了发生在偃师的一段爱情、亲情、乡情交织的故事，是一部反映家国情怀的乡土特色喜剧电影，旨在弘扬爱国主义精神，主题鲜明、寓意深远。

　　“电影《谁不说俺家乡好》是国内首部反映两岸关系、家国情怀的喜剧电影，情节生动、谐趣横生。”影片制作团队相关负责人介绍，影片不仅演绎了一对老人历尽艰辛、终于团聚的故事，更展现了新时代社会主义新农村快速发展、全面推进乡村振兴的美丽画卷，记录了人民群众的美好幸福生活。

　　近年来，偃师立足厚重的历史文化、众多的历史遗存、多样的民间文化、丰富的自然资源，深度挖掘文化旅游资源，按照“南山、中文、北宿”文旅产业发展思路，着力打造北部民宿游、中部文化游、南部山水游三条文旅产业发展带，全面实施文旅文创融合战略，取得了较好的成效。

　　偃师区委负责同志表示，电影《谁不说俺家乡好》在偃师的开拍，对于塑造偃师形象、打造偃师人文名片、提升偃师文化软实力、助推偃师文旅产业实现高质量发展具有重要作用。各相关部门将全力配合，为影片拍摄创造良好环境，确保影片如期完成拍摄任务。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 刘龙选 薛喆 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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