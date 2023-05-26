洛阳开展党员干部专题纪律教育

“重读《红岩家书》依然心潮澎湃，我们青年干部要始终做到心中有尺、行为有度。”近日，瀍河区纪委监委组织举行“清”春读书会，来自该区的30多名年轻干部畅谈读书心得，共悟廉洁初心。

“重读《红岩家书》依然心潮澎湃，我们青年干部要始终做到心中有尺、行为有度。”近日，瀍河区纪委监委组织举行“清”春读书会，来自该区的30多名年轻干部畅谈读书心得，共悟廉洁初心。

加强纪律教育是落实全面从严治党要求、加强党的纪律建设的一项基础性、经常性工作。日前，市纪委监委在全市党员干部中开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，营造旗帜鲜明讲政治、从严从紧抓纪律的氛围，教育引导全市广大党员干部学纪、明纪、守纪，推动形成遵规守纪、坚守正道、担当作为、求实奋进的良好风尚。

推动纪律教育实现全覆盖，“一把手”必须发挥领头雁作用。根据工作安排，此次专题纪律教育聚焦领导干部这个“关键少数”，以严明政治纪律带动其他纪律立起来、严起来，督促层层严于律己、严负其责、严管所辖。

当前，我市把廉政教育作为“一把手”、关键岗位干部教育培训的重要内容，定制推出廉政勤政谈心谈话、纪律教育专题会、纪律规矩应知应会测试等“廉政套餐”。各级党组织深入开展“书记讲纪法”活动，教育引导党员干部加强党性锻炼，坚定理想信念，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。

把纪律处分“一张纸”变成纪律教育“一堂课”，做实以案明纪，是加强纪律教育的好方法。前不久，洛龙区纪委监委组织该区近百名党员干部到洛阳监狱“零距离”接受警示教育，用身边“活教材”进行“精准滴灌”，让警示教育直击人心、触及灵魂。

“置身角色中，真切感受到正义与邪恶的较量，以小见大，生动深刻。”日前，老城区纪委监委创新通过剧本杀的形式，让党员干部沉浸式感受游戏中的官员如何在潜移默化、不知不觉中被商人“围猎”，生动展示了新型贿赂、新型贪腐如何发生。借用新技术、新形式，纪律教育载体形式日渐丰富，精准性互动性也越来越强。

加强年轻领导干部纪律教育的重点之一，是要让年轻领导干部从一开始就增强纪律意识，把党的纪律规矩刻印在心。我市坚持把纪律教育贯穿年轻干部成长全过程，对年轻干部拉起监督“警戒线”，打好拒腐防变“预防针”，帮助年轻干部少走弯路，防止成长起步期变成贪腐危险期。

市纪委监委相关负责人表示，下一步将常态化制度化开展纪律教育，纪法警钟时时敲，让党纪国法时刻“言犹在耳”，把铁的纪律内化为广大党员干部“日用而不觉”的习惯和遵循，充分发挥纪律建设治本功效，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 裴亚楠）

延伸阅读

专题纪律教育包括四大类10项活动

日前，市纪委印发《关于在全市党员干部中开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育的工作方案》，专题纪律教育内容共分四大类，涵盖书记讲纪法、廉政勤政谈心谈话面对面、党风廉政建设宣讲、纪法与青春同行、纪律教育活动月、纪律规矩应知应会知识学习测试、勤廉榜样巡礼、廉洁从家出发、纪法常相伴守护夕阳红、以案促改敲纪法警钟等10项活动。

方案明确强调，各级党组织要把专题纪律教育作为落实全面从严治党主体责任、推进清廉洛阳建设的重要内容，并将落实情况纳入党风廉政建设责任制考核。各级纪检监察部门要认真落实监督责任，持续开展督导，实行台账式督办和项目式管理，确保专题纪律教育出成效显实效。 (郭飞飞 裴亚楠)