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“中国好人”符少武：护碑二十余载 擦亮“洛书”名片
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 08:41

　　“我希望让更多人了解‘洛出书处’石碑，了解河洛文化，直到我走不动的那一天……”在获评2023年第一季度“中国好人榜”诚实守信好人后，69岁的符少武眼神中满是赤诚。他是2023年第一季度“中国好人榜”中唯一的洛阳人。

　　符少武说，他后半段的人生，紧紧围绕着“洛出书处”石碑展开。20多年的坚守，不仅出于对父亲的承诺，更是一名河洛儿女对历史的敬重。

　　1954年，符少武出生在洛宁县长水镇西长水村。小时候的他，经常看到父亲早出晚归只为守护一块石碑，并不知道这块“洛出书处”石碑，也会和他结下不解之缘。

　　2001年，符少武的父亲因身体多病，把保护传承“洛出书处”石碑的“接力棒”交给了他。“父亲在那之前，已经独自守护这块石碑50年。”符少武说，在后来的20多年时间里，他查阅大量资料，请教前来考察的专家、学者，跋山涉水寻人探讨“洛书”文化故事和民间传说，用心用情传播河洛文化。

　　就这样，在西长水村“洛出书处”石碑旁，人们经常能够看到一位操着一口浓重乡音、身着朴素布衣的男子，大声地一遍遍重复着：“‘洛出书处’石碑是河洛文化和华夏文明的象征……”

　　2013年，符少武自筹资金搜集、置办了“洛书”文化的珍贵材料和100多幅石碑拓片，举办免费主题展览，为专家、学者的研究提供了大量珍贵的历史文献。

　　2018年，符少武再度自筹资金创办“洛出书处”接待处、拓宝斋工作室，内存大量拓片、文化资料等，供游客免费参观。符少武的工作室接待了来自全国各地的大批专家、学者，他们共同研究“洛书”文化，以集体智慧贡献了重要文献资料。符少武还把和父亲一起汇集的材料，编绘成宣传册并于2020年5月出版《中华文化之源——河洛文化发源地》一书，提供了“洛书”文化的翔实历史材料，得到了国内外专家、学者的好评。

　　符少武深知，好的保护和传承仅靠个人力量是无法完成的。于是，他积极动员、培育“洛书”文化爱好者，共同参与保护传承工作，持续擦亮“洛书”名片。

　　符少武说，20多年的坚守是孤独的，但也是灿烂的。接下来，他打算培养一批热爱河洛文化的年轻人作为“洛出书处”石碑的保护传承人，他也将带着石碑的故事，走到更多地方，让更多人了解河洛文化，将源源不断的“活水”注入传承与坚守的文脉。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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