传递向善力量，点亮文明之光。昨日，2023年第一季度“中国好人榜”发布仪式暨全国道德模范与身边好人现场交流活动在我市举行。在“中国好人”欢迎仪式结束后，部分2023年第一季度“中国好人”还走进基层，在多个分会场通过分享会的形式讲述自己的“好人好事”。

传递向善力量，点亮文明之光。昨日，2023年第一季度“中国好人榜”发布仪式暨全国道德模范与身边好人现场交流活动在我市举行。在“中国好人”欢迎仪式结束后，部分2023年第一季度“中国好人”还走进基层，在多个分会场通过分享会的形式讲述自己的“好人好事”。

在分会场之一的涧西区重三社区新时代文明实践站，2023年第一季度“中国好人”、来自陕西铜川的“90后”公益达人周旭阳分享了自己作为社区志愿者，服务所在社区110位老人的爱心故事。周旭阳说，他帮老人们修暖气、擀面条、换灯泡，时间长了，老人们也把他当做自家孩子，每一次从老人家里出来，他的口袋里总是装满了老人的“关怀”。

去年，一段“女孩扛起72岁爷爷看升旗仪式”的视频走红网络，视频中，女孩将爷爷扛上肩头，爷爷举着小红旗，满脸骄傲与自豪。在该段视频评论区，不少网友表示：“年轻的肩膀扛起祖辈的梦想，满满孝心正能量！”视频中的女孩张应贤是2023年第一季度“中国好人”，在分享会上，她拿出随身携带的小锄头说，她小时候和爷爷生活在云南的大山里，爷爷就是用这把小锄头，为她提供了生活保障，供她读书、给她买新衣服。当她长大有能力了，最想做的事就是为爷爷圆梦。因此，才有了在网络上热传的这段视频。

“爷爷对我太好了，‘我用所有报答爱’！”张应贤说罢，现场掌声不断，许多群众都红了眼眶。

除了周旭阳和张应贤，捐肝救父的“00后”大学生李嘉诚、“将爱传递，大义养子”刘希岩、“支教11年，用爱温暖山村孩子”的侯长亮、“重庆山火逆行骑手”张俊等2023年第一季度“中国好人”也在现场娓娓道来，多角度、全方位传递“榜样力量”。

在中信重工焦裕禄事迹展览馆等其他分会场，部分2023年第一季度“中国好人”也和群众分享了自己的正能量故事。一场场分享会通过“线上+线下”形式，凝聚起向上向善的文明风潮。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 张岳香）