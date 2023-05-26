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2023年第一季度“中国好人榜”在洛发布 应天门首次为“中国好人”而开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 08:41
“中国好人”代表获赠洛阳礼物

　　有这样一群人，他们不是天生的英雄，只是挺身而出的普通人。他们来自天南海北，年龄不同、职业不同，但有一个共同的名字——“中国好人”。

　　昨日，2023年第一季度“中国好人榜”发布仪式暨全国道德模范与身边好人现场交流活动在我市举行。经各地推荐、网友点赞评议和专家评审等环节，共有150人(组)助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲身边好人光荣上榜，我市洛宁县长水镇西长水村符少武名列其中。

　　开城门，迎“中国好人”

　　“弟子规，圣人训。首孝悌，次谨信……”当日9时，伴随着孩子们的诵读声和隆隆的鼓声，2023年第一季度“中国好人”欢迎仪式在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆拉开帷幕。

　　在活动现场，主持人首先公布了2023年第一季度“中国好人榜”评选结果：经过基层干部群众和各地各单位推荐，共有249人(组)候选人通过中国文明网进行事迹展示，接受5627万名网友点赞评议，最后经过专家评审，2023年第一季度“中国好人榜”共有150人(组)光荣上榜，其中有49人作为2023年第一季度“中国好人榜”上榜人物代表来到活动现场。

　　“开城门，迎‘中国好人’！”在一声铿锵有力的口令下，硕大的应天门城门缓缓开启。伴随着擂鼓声，49位2023年第一季度“中国好人榜”上榜人物代表按照助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲5个类别分组，依次从红毯上走出城门与观众见面，引得一阵阵热烈的掌声与欢呼声。

　　“中国是礼仪之邦，在古代，城门的开启是一项重要的仪式。应天门是隋唐洛阳城宫城正门，在此用开城门的方式欢迎‘中国好人’的到来，称得上‘最高迎宾礼仪’了。”应天门遗址博物馆相关负责人说，这是应天门首次为“中国好人”而开。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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