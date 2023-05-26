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甘于当无名英雄——三谈树立和践行正确政绩观
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.06.22 08:40

　　“不是每个英雄，都站在聚光灯下。”

　　前段时间，一场暴雨让洛阳再次面临防汛考验。当风雨来袭，透过网上热传的一条条短视频，很多人有着一个共同感受——我们岁月静好的背后，是来自交警、城管、市政等多方人员的负重前行，或雨夜坚守一线，或冒雨排险除患，或连夜转移群众，一个个逆行的背影带给我们满满的安全感。

　　他们，无疑是这座城市的无名英雄！

　　“新时代是需要英雄并一定能够产生英雄的时代。”市委理论学习中心组前不久举行集体学习研讨，“甘于当无名英雄”被着重提及。探寻其中深意，其实就是要摒弃“小我”的狭隘，涵养“大我”的胸怀，跳出“给自己留名、给个人邀功”的小格局，投身“为城谋发展、为民谋福祉”的大事业，哪怕没有鲜花掌声，依然一往无前。

　　跨越十余年，“两弹一星”震惊世界的背后，是太多科学家“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的无私付出；发掘六十余载，二里头遗址考古成果举世瞩目的背后，也是太多专家学者与技工民工的潜心研究与挖掘。同样，难忘决战决胜脱贫攻坚的那些日子，多少扶贫干部舍小家为大家，一头扎进山乡大地，同贫困群众想在一起、过在一起、干在一起，把心血和汗水洒遍千山万水、千家万户。时至今日，我们并不全记得他们是谁，但知道他们是为了谁。正是他们的付出与坚守，让河洛乡村面貌一新，让父老乡亲携手迈进小康，以“无我”成就了“大我”！

　　有人说，世上职业千千万，不会都像明星那样耀眼。干事创业何尝不是如此，不可能事事轰轰烈烈、一举成名，更多时候扮演的是“绚烂舞台的幕后推手”。

　　正如在今天的洛阳，伴随着产业发展的涌动热潮，看得见的，是一个个大项目、新项目、好项目的签约落地及建设投产；看不见的，则是数以万计的招商干部一年四季奔波在外，分赴全国各地一家家企业去拜访、一个个项目去对接，为后方“下炊”源源不断地提供“好米”，可谓既“赫赫有功”又“默默无闻”。

　　再如在当下的河洛乡村，伴随着“三清两建”的纵深推进，看得见的，是广袤乡村曾经“剪不断，理还乱”的矛盾越来越少了，风气越来越好了，人心越来越齐了，发展越来越顺了；看不见的，是成千上万基层干部在清资产、清“村霸”、清矛盾上的真刀真枪、较真碰硬，是他们迎难而上、热战一线，以势如破竹的治理，不断扫清乡村振兴路上的重重障碍。

　　“灿烂星空，谁是真的英雄，平凡的人们给我最多感动。”甘于当无名英雄，不戚戚于惊天政绩，不耿耿于显赫声名，把自己投向更高远的境界，把每一份辛苦与付出都坚实地写在大地上，相信我们的成绩历史不会忘记，群众终会铭记！（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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