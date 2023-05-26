@洛阳人，扫码可查询自产瓜果直销点位置

21日，记者从洛阳市城市管理局获悉，该局市容科与洛阳市城市管理执法支队一起制作了全市自产瓜果直销点地图电子版和纸质版，电子版扫码可查询详细信息，2500份纸质版将由各城市区城管局分发给进城直销的本地瓜农果农。

21日，记者从洛阳市城市管理局获悉，该局市容科与洛阳市城市管理执法支队一起制作了全市自产瓜果直销点地图电子版和纸质版，电子版扫码可查询详细信息，2500份纸质版将由各城市区城管局分发给进城直销的本地瓜农果农。

目前，洛阳本地西瓜已陆续上市，洛阳市各城市区城管局一线服务人员已启动服务进城直销瓜农果农工作，通过发放全市自产瓜果直销点地图，引导瓜农果农进入直销点售卖。市民朋友也可扫码查看离家最近的自产瓜果直销点。

扫码可查询自产瓜果直销点位置

今年，洛阳市城管部门将继续全方位服务进城瓜农果农，在城市区设置了160个自产瓜果便民直销点，并推行“一本瓜农果农台账”“一批自产瓜果便民直销点”“一张直销点地图”“‘一对一’服务”等“四个一”服务举措，进城瓜农果农只需联系对口城管执法人员，就能享受“一对一”服务。广大瓜农果农朋友在进城销售期间，遇到困难和问题，可及时联系对口城管执法人员或拨打城管直通车服务专线69912345求助。

今年夏季服务瓜农果农进城直销工作，洛阳市城市管理局坚持“为民惠民、服务前置、管理后置”理念，按照“只服务不罚款”“有困难找城管”的原则，通过“手拉手、一对一”的贴心服务，在保障城市交通和市容秩序良好、保持环境卫生干净整洁的同时，方便瓜农果农进城直销，更好满足市民消费需求。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江 文/图）