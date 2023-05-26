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今后，参加洛阳出租汽车从业考试“即考即发证”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 19:57

　　20日，洛阳最新一期出租汽车从业考试(下称从业考试)结束，考试合格的司机张昱从考场一出来就赶紧下楼排队，没一会儿就拿到了自己的资格证。“从月初报名到拿证，也就20天。”张昱说。

　　在今年5月之前，从报名到参加从业考试差不多就得30天，考试后10个工作日内才能拿到资格证。洛阳实施从业考试“即考即发证”的新政策后，拿证时间提前了至少20天。

　　线上可报名约考，分数一出就能制证

　　记者从洛阳市道路运输服务中心、洛阳市交通运输局行政审批部门、洛阳出租汽车行业协会了解到，“即考即发证”新政策，是对从业考试的报名、审批、考试、领证等环节进行的一揽子提质增效举措。以往，司机师傅们想参加从业考试要先去协会现场报名，然后带着相关材料去市民之家申请审批，再到协会预约考试，考试后还要等一段时间才能拿证。

　　新政实施后，各个环节效率大幅提高，走完整个流程所需时间因此大幅缩短。现在，考试者可通过洛阳出租汽车行业协会微信公众号线上报名、上传相关资料，后台将资料转给审批窗口，待审批通过后，报名者会收到信息，在线进行从业考试预约，考试当天直接带着相关证件去考场，考完试直接领证。

　　“省去了报名者的跑腿时间，审批时间也相应缩短，网络平台提升后也更顺畅，分数一出来就制证。”洛阳出租汽车行业协会相关负责人说。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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