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助力乡村旅游！洛阳这个县推出7条主题旅游线路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 17:20

　　日前，第四届洛阳乡村文化旅游季伊川分会场活动启动，活动中该县推出了7条主题精品旅游线路，涵盖了圣贤文化、非遗体验、户外游乐、红色爱国、特色农业、亲子采摘等内容，供广大游客选择。

　　●圣贤文化之旅

　　龙凤山古镇五子阁——二程文化园——邵园——伊川书院——范园

　　●非遗体验之旅

　　洛阳广发青铜技艺博物馆——二程文化园·程门立雪——老白沙羊肉面馆

　　●户外游乐之旅

　　新农人彩虹农场——康曌星露户外运动基地——伊川建业绿色基地星空里——房车帐篷露营——龙凤山古镇

　　●红色爱国之旅

　　龙凤山古镇四史馆——伊川抗日民主政府旧址——吕店温沟爱国教育基地——八路军豫西先遣支队伊川独立团孙村纪念馆——飞翔小镇

　　●特色农业之旅

　　平等张奇庄瓜篓基地——建业绿色基地——伊川县小米博物馆

　　●生态休闲之旅

　　西山植物园——伊河国家湿地公园——吕店伊水花王谷

　　●亲子采摘之旅

　　水寨新农人彩虹农场——洛阳雯润科技生态园——伊川建业绿色基地·果蔬采摘体验园

　　（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 钟宏宇 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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