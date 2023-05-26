助力乡村旅游！洛阳这个县推出7条主题旅游线路

日前，第四届洛阳乡村文化旅游季伊川分会场活动启动，活动中该县推出了7条主题精品旅游线路，涵盖了圣贤文化、非遗体验、户外游乐、红色爱国、特色农业、亲子采摘等内容，供广大游客选择。 日前，第四届洛阳乡村文化旅游季伊川分会场活动启动，活动中该县推出了7条主题精品旅游线路，涵盖了圣贤文化、非遗体验、户外游乐、红色爱国、特色农业、亲子采摘等内容，供广大游客选择。 ●圣贤文化之旅 龙凤山古镇五子阁——二程文化园——邵园——伊川书院——范园 ●非遗体验之旅 洛阳广发青铜技艺博物馆——二程文化园·程门立雪——老白沙羊肉面馆 ●户外游乐之旅 新农人彩虹农场——康曌星露户外运动基地——伊川建业绿色基地星空里——房车帐篷露营——龙凤山古镇 ●红色爱国之旅 龙凤山古镇四史馆——伊川抗日民主政府旧址——吕店温沟爱国教育基地——八路军豫西先遣支队伊川独立团孙村纪念馆——飞翔小镇 ●特色农业之旅 平等张奇庄瓜篓基地——建业绿色基地——伊川县小米博物馆 ●生态休闲之旅 西山植物园——伊河国家湿地公园——吕店伊水花王谷 ●亲子采摘之旅 水寨新农人彩虹农场——洛阳雯润科技生态园——伊川建业绿色基地·果蔬采摘体验园 （洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 钟宏宇 文/图）