端午节，洛阳博物馆有场国风音乐会免费听

21日，记者从洛阳博物馆获悉，22日端午节，洛阳博物馆将上演国风音乐会，邀请大家免费观看。
21日，记者从洛阳博物馆获悉，22日端午节，洛阳博物馆将上演国风音乐会，邀请大家免费观看。
游客在洛阳博物馆参观
21日，记者从洛阳博物馆获悉，22日端午节，洛阳博物馆将上演国风音乐会，邀请大家免费观看。
本场音乐会特邀洛阳民乐演奏家，现场演奏《五梆子》《赛马》《葬花吟》等多个经典作品，让国乐在洛阳博物馆里流淌，带领观众一起“感知历史·共享文化”。
演唱会现场，有中世纪经“海上丝绸之路”传入中国的桑图尔(扬琴)，还有金石之声(琵琶)、太古之音(古琴)，一件件古老有又神韵的乐器，将带给您久久回味。
洛阳博物馆相关负责人介绍，“博物馆x音乐会”是洛阳博物馆的创新之举，大家可提前通过该博物馆微信公众号预约入馆，到洛阳博物馆学术报告厅免费观看。（ 洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）
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