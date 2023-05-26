洛阳市气象台发布雷暴大风黄色预警、冰雹橙色预警

今日中午，洛阳市气象台先后发布雷暴大风黄色预警、冰雹橙色预警。 今日中午，洛阳市气象台先后发布雷暴大风黄色预警、冰雹橙色预警。 洛阳市气象台2023年6月21日13时23分发布雷暴大风黄色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将受雷暴大风天气影响，阵风风力达7级以上，并伴有强雷电、冰雹、短时强降水等强对流天气，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防御大风、雷电的应急抢险工作。 2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业。 3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。 4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，尽量避免外出，留在有雷电防护装置的安全场所暂避。 5.相关部门和企业采取必要措施，保障易受大风、雷击影响的设备设施和场所的安全。 6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取措施，保障安全。 洛阳市气象台2023年6月21日13时48分发布冰雹橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区东部、洛龙区、伊滨区将出现冰雹天气，并可能造成雹灾，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防冰雹应急工作。 2.人员避免外出，户外行人立即到安全的地方暂避。 3.驱赶家禽、牲畜进入有顶棚的场所，妥善保护易受冰雹袭击的汽车等室外物品或者设备。 4.注意防御冰雹天气伴随的雷电、雷暴大风灾害。⑥