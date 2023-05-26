省运会皮划艇赛场又奏凯歌！洛阳小将成就双冠

21日，正在举行的河南省第十四届运动会青少年竞技组赛艇皮划艇赛场又奏凯歌：继头一天洛阳选手包揽前三枚金牌之后，21日，18岁小将霍富强为洛阳再添一金，勇夺男子皮艇甲组5000米单人艇项目冠军。

21日，正在举行的河南省第十四届运动会青少年竞技组赛艇皮划艇赛场又奏凯歌：继头一天洛阳选手包揽前三枚金牌之后，21日，18岁小将霍富强为洛阳再添一金，勇夺男子皮艇甲组5000米单人艇项目冠军。

这是霍富强本届省运会的第二枚金牌，此前一天，他和队友李晨昊联手夺得男子皮艇甲组1000米双人艇金牌，他也成为本届省运会首个双冠选手。让我们一起为洛阳选手的优秀表现加油。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 陆宇凡）