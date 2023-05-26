注意！洛阳这个路口通行规则有变

今日，洛阳交警微信公众号发布公告称，即日起对古城路厚载门街交叉口地面辅道由西向东方向交通组织进行优化，请广大驾驶人按照分道标志和标线指示通行。

今日，洛阳交警微信公众号发布公告称，即日起对古城路厚载门街交叉口地面辅道由西向东方向交通组织进行优化，请广大驾驶人按照分道标志和标线指示通行。 今日，洛阳交警微信公众号发布公告称，即日起对古城路厚载门街交叉口地面辅道由西向东方向交通组织进行优化，请广大驾驶人按照分道标志和标线指示通行。 关于古城路厚载门街交叉口地面辅道由西向东方向交通组织优化的公告 为提高车辆通行效率，降低直行车辆与掉头车辆交叉通行风险，确保路口通行有序安全畅通，即日起对古城路厚载门街交叉口地面辅道由西向东方向交通组织进行优化，请广大驾驶人按照分道标志和标线指示通行。具体优化如下：路口由原来从左至右：一个掉头机动车道、两个直行机动车道、一个右转机动车道、一个非机动车道； (变更前) 现从左至右更改为：两个直行机动车道、一个掉头机动车道、一个右转机动车道、一个非机动车道。 (变更后) 特别提醒：此路口西向东方向辅道右转车辆在确保安全的前提下可直接右转，不受主道右转信号灯控制。 2023年6月21日

洛阳交警七大队 ⑥