洛阳新增37家省“瞪羚”企业

记者从洛阳市科技局获悉，日前省科技厅发布了河南省“瞪羚”企业名单公示，来自洛阳的洛阳市青峰网络科技有限公司等37家企业榜上有名，入选数量位居全省第二。

记者从洛阳市科技局获悉，日前省科技厅发布了河南省“瞪羚”企业名单公示，来自洛阳的洛阳市青峰网络科技有限公司等37家企业榜上有名，入选数量位居全省第二。

“瞪羚”企业是指创业后跨过“死亡谷”，以科技创新或商业模式创新为支撑，进入高成长期的中小企业，是一个地区创新能力和经济发展活力的重要标志之一。省“瞪羚”企业主要从国家高新技术企业中进行遴选，优先支持其实施国家和我省各类科研项目，积极导入信贷、基金、上市等金融资源，激励企业开展研发创新。

近年来，洛阳高度重视科技型企业培育工作，不断完善“微成长、小升高、高变强”科技型企业梯次培育机制。此次洛阳入选的“瞪羚”企业涉及电子信息、生物与新医药、先进制造与自动化、新材料、新能源与节能、资源与环境等六大领域，具有创新水平高、发展速度快、成长性好等特点。截至目前，洛阳共有省“瞪羚”企业50家，成为科技创新引领产业升级的生力军。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 曾雯昕 文/图）

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入围企业清单

洛阳市青峰网络科技有限公司

洛阳华荣生物技术有限公司

洛阳蓝斯利科技有限公司

洛阳天久科技有限公司

洛阳润宝人造金刚石有限公司

洛阳铜一金属材料发展有限公司

洛阳丰铜伟业金属材料科技发展有限公司

洛阳润宝研磨材料有限公司

中铝河南洛阳铝箔有限公司

洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

洛阳薪旺炭素材料有限公司

中铝河南洛阳铝加工有限公司

洛阳申雨钼业有限责任公司

洛阳龙鼎铝业有限公司

洛阳利尔功能材料有限公司

河南宝研新材料有限公司

中钢洛耐(洛阳)新材料有限公司

洛阳太平洋联合石油化工有限公司

洛阳九发实业有限公司

洛阳双瑞橡塑科技有限公司

洛阳市大资塑业有限公司

洛阳储变电系统有限公司

洛阳月星新能源科技有限公司

洛阳大华重工科技股份有限公司

洛阳森德石化工程有限公司

洛阳天宝环保科技有限公司

前进民爆股份有限公司

嵩县山金矿业有限公司

中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司

河南铜牛变压器有限公司

河南金彭车业有限公司

洛阳交运集团工业有限公司

洛阳三五电缆有限公司

洛阳花都家具集团有限公司

洛阳北玻三元流风机技术有限公司

洛阳东方众成离合器有限公司

洛阳拜波赫光电科技有限公司