洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳新增37家省“瞪羚”企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新华社 2023.06.21 11:31

　　记者从洛阳市科技局获悉，日前省科技厅发布了河南省“瞪羚”企业名单公示，来自洛阳的洛阳市青峰网络科技有限公司等37家企业榜上有名，入选数量位居全省第二。

　　“瞪羚”企业是指创业后跨过“死亡谷”，以科技创新或商业模式创新为支撑，进入高成长期的中小企业，是一个地区创新能力和经济发展活力的重要标志之一。省“瞪羚”企业主要从国家高新技术企业中进行遴选，优先支持其实施国家和我省各类科研项目，积极导入信贷、基金、上市等金融资源，激励企业开展研发创新。

　　近年来，洛阳高度重视科技型企业培育工作，不断完善“微成长、小升高、高变强”科技型企业梯次培育机制。此次洛阳入选的“瞪羚”企业涉及电子信息、生物与新医药、先进制造与自动化、新材料、新能源与节能、资源与环境等六大领域，具有创新水平高、发展速度快、成长性好等特点。截至目前，洛阳共有省“瞪羚”企业50家，成为科技创新引领产业升级的生力军。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 曾雯昕 文/图）

　　相关链接

　　入围企业清单

　　洛阳市青峰网络科技有限公司

　　洛阳华荣生物技术有限公司

　　洛阳蓝斯利科技有限公司

　　洛阳天久科技有限公司

　　洛阳润宝人造金刚石有限公司

　　洛阳铜一金属材料发展有限公司

　　洛阳丰铜伟业金属材料科技发展有限公司

　　洛阳润宝研磨材料有限公司

　　中铝河南洛阳铝箔有限公司

　　洛阳金鹭硬质合金工具有限公司

　　洛阳薪旺炭素材料有限公司

　　中铝河南洛阳铝加工有限公司

　　洛阳申雨钼业有限责任公司

　　洛阳龙鼎铝业有限公司

　　洛阳利尔功能材料有限公司

　　河南宝研新材料有限公司

　　中钢洛耐(洛阳)新材料有限公司

　　洛阳太平洋联合石油化工有限公司

　　洛阳九发实业有限公司

　　洛阳双瑞橡塑科技有限公司

　　洛阳市大资塑业有限公司

　　洛阳储变电系统有限公司

　　洛阳月星新能源科技有限公司

　　洛阳大华重工科技股份有限公司

　　洛阳森德石化工程有限公司

　　洛阳天宝环保科技有限公司

　　前进民爆股份有限公司

　　嵩县山金矿业有限公司

　　中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司

　　河南铜牛变压器有限公司

　　河南金彭车业有限公司

　　洛阳交运集团工业有限公司

　　洛阳三五电缆有限公司

　　洛阳花都家具集团有限公司

　　洛阳北玻三元流风机技术有限公司

　　洛阳东方众成离合器有限公司

　　洛阳拜波赫光电科技有限公司
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
        近日，西工区某科研单位退休职工刘女士打来求助电话，她年近八旬，每天下午三四点就头晕。
  • ·7个多月的宝宝贫血 跟添辅食不当有关
  • ·高温潮湿 皮肤痒痒痒 学会辨别 瘙痒退退退
  • ·护心的穴位您要多按摩
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 洛龙区政府与嘉兴市南湖区政府签署全...
  • 2023中国产业转移发展对接活动（河南...
  • 洛阳新增37家省“瞪羚”企业
  • 涉及机动车注销！洛阳交警部门提醒
  • 洛阳市委召开专题会议 研究白马寺博物...
  • 洛阳市教育考试中心：今年高招志愿填...
  • 最高气温39℃！刚刚，洛阳市气象局发...
  • 省运会金牌“金包牡丹”：满满洛阳元...
  • 京东“6·18”购物节期间，洛阳人网购...
  • 有编制！栾川县事业单位公开招聘77人
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    王城广场掠影

    荷艳

    陪伴

    街拍老城
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605