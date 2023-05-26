公交车上的安全装备，你了解吗？

今年6月是全国第22个安全生产月。20日，洛阳市公交集团开展了一场综合应急演练。演练设置了车辆涉水、抛锚、失火等场景，集中展示了应急救援设备和能力。

今年6月是全国第22个安全生产月。20日，洛阳市公交集团开展了一场综合应急演练。演练设置了车辆涉水、抛锚、失火等场景，集中展示了应急救援设备和能力。

公交车上有哪些保障安全的设备，怎么使用？哪些在明显地方，哪些在“暗中”保护乘客？记者跟随洛阳市公交集团六分公司安全保卫科科长张彬进行了体验。

目前，洛阳公交车种类较多，除了天窗、安全锤、乘客门应急控制开关等通用设备，还有一些特色安全设备。

●乘客门应急控制旋钮

我们首先选择了一辆10米长的公交车进行体验。在车外，前后门旁边各有一个带透明罩的圆形装置，外圈是醒目的黄色，罩子下是红色的旋钮。该装置旁边还有一个绿底白字的铭牌，上边写着“乘客门应急控制”“1.打开护盖”“2.转动旋钮90°”“3.手动开门”“4.用后回位”。张彬介绍，公交车门是“气门”，紧急情况下如果车门打不开，司机、乘客可转动紧急控制旋钮给车门“放气”，从而打开车门。每辆公交车上有5个这种旋钮，前后门外各一个，车厢内前后门旁边各有一个，驾驶位旁边还有一个。

张彬提醒，除了司机位的乘客门应急控制旋钮，其他四个都在公交车的显眼位置，这是为了方便乘客，但非紧急情况下千万不要使用。