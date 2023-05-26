社保卡丢失如何补办？线上线下均可办理

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我的社保卡丢了，如何补办？补办的时候能否更换成其他银行？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我的社保卡丢了，如何补办？补办的时候能否更换成其他银行？

洛阳市人力资源和社会保障局回复：社保卡的金融机构您可以自己选择。

社保卡补换卡有线下和线上两个途径。

1.线下需本人携带身份证到社保卡经办银行服务网点去办理。

2.社保卡经办银行服务网点可关注微信或支付宝“河南社会保障卡”生活号—社保卡服务—服务网点查询。

3.线上可微信或支付宝关注“河南社会保障卡”找到“社保卡补换”，按提示操作并上传相关资料，市内最快次日即可送达，省内最快3个工作日，省外5个工作日即可送达(西藏、新疆等偏远地区除外)，您需要支付社保卡的邮寄费用，邮费省内10元，省外20元。

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