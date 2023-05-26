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有编制！栾川县事业单位公开招聘77人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川县人民政府 2023.06.21 10:52

　　昨日，《2023年栾川县公开招聘事业单位工作人员公告》发布。公告称为满足栾川县事业单位工作需要，经栾川县委、县政府研究，决定公开招聘事业单位工作人员77名，其中县直47名，乡镇30名。

　　报名与资格审查

　　本次招聘报名采取现场报名的方式，报考人员须本人持相关报名材料进行现场报名。

　　1.报名时间：2023年7月4日至7月6日(上午8:30—11:30，下午15:00—18:00)。

　　2.报名地点：栾川县人力资源和社会保障局一楼人力资源服务大厅(地址：栾川县耕莘街道兴华西路)。

　　3.报名方法：本次招聘采取现场报名方式进行。报名时提交《2023年栾川县公开招聘事业单位工作人员报名表》一式2份；报名表上贴一寸近期免冠正面彩色照片；同时要提交以下相关材料(原件及复印件一式两份，附报名表后)：

　　(1)本人有效身份证；

　　(2)近期同底版免冠1寸彩色照片2张；

　　(3)毕业证、学位证(暂未取得毕业证的2023年应届高校毕业生提供《教育部学籍在线验证报告》及毕业生推荐表或在读证明；国外高校毕业生需提供我国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部出具的国外学历学位认证书)；

　　(4)学历验证报告(考生自行在中国学信网打印有效期内的教育部学历证书电子注册备案表)；

　　(5)在职人员需持所在单位开具的同意报考证明。

　　4.经资格审查合格后按规定交纳考务费30元。建档立卡贫困家庭人员和城市低保人员报考的，可免缴考务费，拟免缴考务费的报考者报名时应提交以下材料：农村建档立卡贫困家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)乡村振兴局出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(复印件)及户口本；享受国家最低生活保障金城镇家庭的报考人员，提交其家庭所在地的县(市、区)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(复印件)及户口本。

　　5.每人限报一个岗位。按岗位报名，按岗位聘用。报名人数与拟招聘人数的比例不低于3﹕1。达不到规定比例时相应核减招聘计划，核减后仍达不到规定比例的取消该岗位招聘计划并退还已交考务费。

　　6.领取准考证时间：2023年7月13日至7月14日(上午8：30至11：30，下午15:00—18:00)，持本人有效身份证到报名地点领取。

　　7.资格审查贯穿于招聘工作全过程，凡发现报考者与拟聘用条件不符以及提供虚假材料的，即取消考试、聘用资格。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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