卷面书写培训走进二外

无论什么考试，卷面整洁工整显得越来越重要，都能给评卷老师愉悦的阅卷体验，从而获得额外的观感分，这项培训越来越受到各个学校老师和学生的重视。

无论什么考试，卷面整洁工整显得越来越重要，都能给评卷老师愉悦的阅卷体验，从而获得额外的观感分，这项培训越来越受到各个学校老师和学生的重视。

6月20日晚上，全国中高考书写研究专家侯健老师受邀来到洛阳市第二外国语学校，为即将中考的初三学子进行中考书写提分培训。侯老师从书法专业度讲起，告诉大家黄金分割、上收下放、上紧下松、左收右放等实用的书写方法，从中寻找印刷体和个人书写的共性，寻求最完美的结合，从而实现阅卷愉悦感和美感。本次讲座，得到了二外学生老师的一致好评。(唐伟 文/图)