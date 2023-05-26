最高气温39℃！刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告

根据最新气象资料分析，受大陆暖高压脊控制，22日至28日我市除南部山区外大部分县区将持续晴热高温天气，日最高气温可达35℃到37℃，其中26到28日东部和北部个别乡镇将达37℃到39℃。受前期高温及高空低槽东移影响，27日傍晚到夜里大部分县区转阵雨或雷阵雨，山区个别乡镇伴有短时强降水等强对流天气。

今日，洛阳市气象局发布重要天气报告。根据最新气象资料分析，受大陆暖高压脊控制，22日至28日我市除南部山区外大部分县区将持续晴热高温天气，日最高气温可达35℃到37℃，其中26到28日东部和北部个别乡镇将达37℃到39℃。受前期高温及高空低槽东移影响，27日傍晚到夜里大部分县区转阵雨或雷阵雨，山区个别乡镇伴有短时强降水等强对流天气。

一、具体预报

今日：多云有分散性阵雨或雷阵雨，个别乡镇伴有短时强降水等强对流天气，气温23℃～33℃。

22日(端午节)：晴天间多云，气温22℃～35℃。

23日(初六)：晴天间多云，气温21℃～35℃。

24日(初七)：晴天到多云，气温22℃～36℃。

25日(周日)：多云间晴天，气温23℃～34℃。

26日(周一)：多云间晴天，午后山区个别乡镇有阵雨或雷阵雨，气温24℃～36℃。

27日(周二)：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，山区个别乡镇伴有短时强降水等强对流天气，气温25℃～37℃。

28日(周三)：多云，气温26℃～36℃。

二、影响与建议

1.本轮高温过程持续时间长，高温中暑的气象风险高。应尽量避免午后高温时段的户外活动，外出做好防暑降温，驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。

2.有关部门应关注用电负荷，做好应急调度，保证群众正常生产生活，同时需防范电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

3.关注21日白天、27日傍晚到夜里个别乡镇短时强降水等强对流天气引发的山洪、中小河流洪水、城市内涝等气象风险。⑥