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最高气温39℃！刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 09:31

　　今日，洛阳市气象局发布重要天气报告。根据最新气象资料分析，受大陆暖高压脊控制，22日至28日我市除南部山区外大部分县区将持续晴热高温天气，日最高气温可达35℃到37℃，其中26到28日东部和北部个别乡镇将达37℃到39℃。受前期高温及高空低槽东移影响，27日傍晚到夜里大部分县区转阵雨或雷阵雨，山区个别乡镇伴有短时强降水等强对流天气。

　　一、具体预报

　　今日：多云有分散性阵雨或雷阵雨，个别乡镇伴有短时强降水等强对流天气，气温23℃～33℃。

　　22日(端午节)：晴天间多云，气温22℃～35℃。

　　23日(初六)：晴天间多云，气温21℃～35℃。

　　24日(初七)：晴天到多云，气温22℃～36℃。

　　25日(周日)：多云间晴天，气温23℃～34℃。

　　26日(周一)：多云间晴天，午后山区个别乡镇有阵雨或雷阵雨，气温24℃～36℃。

　　27日(周二)：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨或雷阵雨，山区个别乡镇伴有短时强降水等强对流天气，气温25℃～37℃。

　　28日(周三)：多云，气温26℃～36℃。

　　二、影响与建议

　　1.本轮高温过程持续时间长，高温中暑的气象风险高。应尽量避免午后高温时段的户外活动，外出做好防暑降温，驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。

　　2.有关部门应关注用电负荷，做好应急调度，保证群众正常生产生活，同时需防范电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

　　3.关注21日白天、27日傍晚到夜里个别乡镇短时强降水等强对流天气引发的山洪、中小河流洪水、城市内涝等气象风险。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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