解码文化自信的城市样本｜洛阳春日最繁华——解码古都洛阳的文化自信城市样本

若问古今兴废事，请君只看洛阳城。
若问古今兴废事，请君只看洛阳城。
若问古今兴废事，请君只看洛阳城。
洛阳，中国最古老的城市之一。具有5000多年文明史、4000多年建城史和1500多年建都史，丝绸之路、万里茶道和隋唐大运河在此交汇，新中国工业建设在此留下红色记忆。
这是6月6日在河南洛阳拍摄的定鼎门遗址博物馆(无人机照片)。新华社记者郝源摄
习近平总书记强调，只有坚持从历史走向未来，从延续民族文化血脉中开拓前进，我们才能做好今天的事业。
如今，这座文明之城、工业之城、开放之城正在续写崭新故事，激荡着新时代的文化春潮，展现着洛阳新的使命与担当。
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