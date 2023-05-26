新场景新生活新业态 解锁城市青春“密码”

古色古香的城墙下，身着汉服的俊男靓女与摩登青年的每一次擦肩，都是西安古老文明与青春活力的碰撞与交融。近年，西安聚焦青年群体消费习惯，打造了一大批青年友好的新场景与新业态，除西安城墙外，大雁塔广场、大唐不夜城、大唐芙蓉园人气攀升，吸引来自全国各地的青年争相打卡。

古色古香的城墙下，身着汉服的俊男靓女与摩登青年的每一次擦肩，都是西安古老文明与青春活力的碰撞与交融。近年，西安聚焦青年群体消费习惯，打造了一大批青年友好的新场景与新业态，除西安城墙外，大雁塔广场、大唐不夜城、大唐芙蓉园人气攀升，吸引来自全国各地的青年争相打卡。

近日，洛阳代表团到西安考察学习文化遗产保护利用、新文旅产业发展等工作。如何解锁古都洛阳的青春“密码”？西安在个性化多样化品质化消费新业态培育上的多样化举措给出了参考答案。

文化街区解锁青年休闲娱乐新玩法

“不听秦腔不识陕，不到易俗不知秦。”搜索西安旅游攻略，易俗社文化街区频频霸榜。漫步在街区，粗犷朴实的秦声秦韵声声入耳，复古的建筑与布景引发游客浓浓怀旧之情，老字号飘出香浓的西安味道刺激着食客味蕾……

依托百年秦腔剧社易俗社，以秦腔文化为特色打造的集秦腔演艺、老字号美食、国潮新零售于一体的易俗社文化街区，逐渐成为年轻人的朋友圈“新宠”。

除了易俗社文化街区，芙蓉新天地特色街区在青年的朋友圈出镜率也颇高。

该街区打造“微度假+零售百货、文化场馆、休闲娱乐、美食餐饮等”综合消费场景，精准切中青年群体消费偏好。通过在品牌筛选上注重年轻化，在活动营造中注重沉浸式体验，持续打造新消费场景，芙蓉新天地为青年提供了一个更年轻、更时尚、多维度、高品质的文化休闲新去处。

城市文化街区是集聚青年的重要载体，也是城市文化的重要象征。高标准打造文化街区，让青年于一砖一瓦的细节中体验城市底蕴、感悟城市文化，这是用专属城市的温度与厚度构筑起的青年阵地。

书香、咖啡香开启快生活的“慢调节”

捧一本书，找一个舒适又安静的角落静静阅读，是当代青年在快节奏工作生活中的“慢调节”。

近日，在曲江书城的阅读区，结束一天工作的青年们各自靠坐在小沙发上静静阅读，还有不少青年正在文创产品区观看挑选。新华书店变身新生活书店，曲江书城便是典型案例。

曲江书城坐落于西安曲江新区，是西北地区首家复合型阅读体验中心。书城集人文创意、生活休闲、咖啡书吧、特色餐饮等文化休闲项目于一体，打破实体书店传统经营模式，打造都市文化艺术、城市轻生活、文脉传承和精神栖息地的全方位平台。书城总面积1.8万平方米，藏书60多万册，围绕“以书为媒、主题突出、混业经营、持续创新”的经营理念，以“书+文创产品”“书+咖啡”“书+体验互动”销售模式，成为文艺青年们打卡新选择。

如果说，书是当代青年离不开的精神食粮，那咖啡便是青年的“续命良药”。近年，随着游客数量逐渐增多的，还有西安的咖啡馆。除了各大连锁咖啡品牌进驻，西安还原创“M+CAFE”等精品咖啡品牌，并逐渐登陆全国各大城市，让城市印记随着咖啡浓香飘往青年手边。

“当代青年血液里一半是咖啡。”网友的调侃其实是当代年轻人生活方式转变的真实写照。逃离城市喧嚣，寻觅一方僻静之所，或者在喧嚣之中找到一片净土，短暂放下生活和工作压力，读一本书，品一口咖啡，也许就是当代青年的“小确幸”。

近年，西安通过一座座集合多种消费业态的图书馆、市政府大楼内的绿色书吧、遍布大街小巷的咖啡馆，找到了串联青年的“钥匙”，用书香和咖啡香守住了青年的“小确幸”。

市井烟火气激活“夜经济”

夜幕降临，大唐不夜城华灯初上，随之而来的欢呼与笑闹声让此处的市井烟火气更加浓郁。

美丽多姿的不倒翁小姐姐火爆网络，成为大唐不夜城的重要标识；“盛唐密盒”中机智逗趣的“房玄龄”和“杜如晦”，与游客提问互动，开启了文化体验新玩法。

夜色渐沉，青年游客不曾有归意，仍旧在大唐不夜城徘徊聚集，拍照发朋友圈一气呵成，带着圈友们“云游”不夜城。

如今，西安依托特色商业街区举办文创集市、文艺表演、夜游长安等室外活动，促进文商旅体跨界融合，提升夜经济活力，培育夜间观光游憩、文化休闲、演艺体验、特色餐饮、购物娱乐五大夜间经济产业。“夜游西安”成为古都旅游新亮点。

青年聚集的文化街区，满是市井烟火气的都市“夜经济”……西安在青年群体中火爆“出圈”为我市打造青年业态提供了参考。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。近年，我市聚力建设青年友好型城市，全方位提升城市功能品质与青年人才的契合度，打造一批潮流时尚消费街区，培养个性化多样化品质化消费新业态，为青年群体营造多姿多彩的生活、游玩环境。

西工小街、老城十字街、洛邑古城、隋唐洛阳城、古墓博物馆……洛阳的青年消费业态正处于上升期。未来的洛阳将持续关注青年消费需求，打造符合青年喜好的新场景新业态，让古都更加朝气蓬勃。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）