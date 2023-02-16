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轻信“个人征信将受影响” 他被骗51万余元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 08:35

　　嵩县一男子接到“银监部门”电话后，在对方“贷款异常，不转账个人征信将受影响”的提醒下，一步步落入圈套，被骗51万余元。19日，记者从嵩县公安局了解到，接到报案后，民警历时两个月，抓获18名犯罪嫌疑人，为被害人追回35万余元被骗款。

　　接到“个人征信将受影响”电话，他被骗51万余元

　　“你的贷款有异常！”今年3月29日16时许，嵩县的刘某接到一个电话，对方的这句话让他心中一惊。电话中，对方自称是银监部门的工作人员，而刘某恰好正在办理几笔贷款。

　　在对方“尽快处理问题”的引导下，刘某下载了一款视频会议App。他打开后，根据对方要求加入一个视频会议。

　　“在视频会议里，对方要求我把钱转到银监部门的安全账户上，否则我的征信将受影响。”刘某说，对方还提供了一个网址，打开后显示的界面为“中国银监会”。

　　随后，刘某在该网站上打开了一个客服聊天界面，客服要求他将钱转到指定的安全账户上。

　　在对方指引下，刘某共向4个银行账户转入51万余元。转完钱后，刘某才感觉不对劲，赶紧报警求助。

　　民警争分夺秒，紧急止付11万余元

　　接到报警后，嵩县公安局刑侦大队民警根据刘某描述的情况，确认他遭遇了电信网络诈骗，而对方提供的“中国银监会”网址系伪造，遂立即进行紧急止付，并同步展开调查。经过20分钟努力，警方成功止付11万余元，其余钱款已被不法分子转走。

　　民警研判后，很快锁定接收刘某钱款的4个银行账户的开户人信息，并将他们上网追逃。很快，这4名犯罪嫌疑人分别在咸阳、汕尾等地被当地警方抓获。

　　“这4人为电信网络诈骗犯罪‘跑分’，也就是用自己的银行卡接收、过账诈骗赃款，并赚取佣金。”办案民警孙小勇介绍。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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