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一副清代的眼镜成了“传家宝”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 08:34
宋纪庸戴上老古董眼镜

　　眼镜是生活中常见的物品，使用的时间一般不长，但在九旬老人宋纪庸家里，珍藏着一副清代的古董级眼镜，这是先辈传下来的“传家宝”。从辽宁农村到辽宁省会沈阳，再到河南洛阳，这副眼镜跟随他辗转了很多地方，陪他走过大半生。昨日，记者聆听老人与这个“传家宝”的故事。

　　家中珍藏的清代眼镜是先辈传下来的

　　宋纪庸今年90岁，家住涧西区三十七街坊。记者来到他家时，他正小心翼翼地擦拭眼镜。这副眼镜是平光镜，镜片为水晶石材质，圆形，其中一片断裂，用胶粘着；镜腿和鼻梁为金属材质，因年代久远生了锈。整副眼镜造型别致，拿在手里沉甸甸的。

　　“这是父亲传给我的。”宋纪庸打开了话匣子。他老家在辽宁海城，小时候家里“房无一间，地无一垄”，十分贫穷，父亲在地主家里扛包，母亲打点零工，作为独子的他也没闲着，帮人放牛、种地。

　　宋纪庸8岁时，父亲将这副眼镜交到他手中，说家里没啥值钱的家当留给他，就将爷爷传下来的一副眼镜交给他。“眼镜放在铁质的眼镜盒内，外面有一层蓝色绸布包裹。”老人回忆。

　　对当时一个贫穷的家庭来说，眼镜是稀罕物件，更别说一副水晶石眼镜了，一个家徒四壁的家庭，怎么会有这样的洋玩意儿呢？宋纪庸说，他祖籍山东，祖爷那一辈带着一家老小闯关东，在辽宁扎根，并逐渐富裕起来，这副眼镜正是那时候买的。到了爷爷这一辈，染上抽大烟的恶习，爷爷为了抽大烟将家中值钱的物件全卖了，唯有这副眼镜传了下来。

　　无论走到哪儿，眼镜一直都带在身上

　　宋纪庸命运坎坷，1946年，一种传染病在村里传播开来，村里30多口人因此不幸死亡，其中就有他的父亲。父亲去世后，母亲改嫁，他不愿跟母亲走，便寄居到伯父门下。父亲生前留下的这副眼镜，在他苦难的童年里成为一个“好玩伴”，给他留下少有的美好回忆。

　　“我没事儿就戴着眼镜出门玩，小伙伴们很羡慕，都想摸一摸、戴一戴。”宋纪庸说，他就指挥大家帮他干活，这样才有机会戴他的眼镜。其间，他上了夜校，认识了一些字，能写出自己的名字。

　　宋纪庸大伯的对门住的是地主陈老头，陈老头是一个文化人。1950年，陈老头看他是学习的苗子，建议大伯送他去上学。“我大伯没文化，认为上学没用处，起初不同意我上学，后来在陈老头的极力劝说下才点头。”宋纪庸说，他十分乐意上学，一是干农活实在太苦太累，二是在农村看不到未来，父亲曾说过不能当“睁眼瞎”，没想到这改变了他的命运，陈老头也成为他的贵人。

　　从小学到初中，因历史原因，宋纪庸仅上了4年半的学，无论走到哪儿，眼镜一直带在身上。为了跟上学习进度，他夜里熬夜看书。那时别说电灯，连煤油灯他都舍不得用。听说眼镜能保护视力，他经常戴着眼镜看书学习。同学们笑他戴眼镜看着很阔气，像地主，说得他不好意思再在公开场合戴了。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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