洛龙区政府与嘉兴市南湖区政府签署全面战略合作协议

近日，洛龙区政府与浙江省嘉兴市南湖区政府签署全面战略合作协议，进一步深化务实合作。 近日，洛龙区政府与浙江省嘉兴市南湖区政府签署全面战略合作协议，进一步深化务实合作。 根据安排，洛龙区与南湖区将充分发挥各自优势，围绕产业发展、科技创新、金融商务等方面开展深度合作。两区将合作建立跨区域技术创新联盟和产业联盟，通过产业承接、平台共建、科技研发合作等方式进行深度对接，共同打造一批百亿级产业集群，加速科技创新成果转移转化。同时，两区将加强在金融政策、金融服务、人才及政府产业引导基金等方面的经验交流，探索协同建立金融支持实体经济重点领域工作机制，依托各自地域优势、资源优势，开展项目推介、项目合作、产业互动、地区互动等招商引资活动，推动两地资源共享、链条错位互补、产业集聚发展。 目前，洛龙区与南湖区已建立高层联席会议制度和联谊互访制度，将开展定期或不定期的互访、交流、考察等活动。未来，洛龙区与南湖区将在文化、产业、营商环境等方面持续开展全方位、深领域的交流合作，助推两地加快发展。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张娅娣 郑雅静)