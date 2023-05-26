未雨绸缪严阵以待 全力确保安全度汛

19日，副市长韩治群到洛阳龙脖水库、新安段家沟水库检查指导防汛工作。

19日，副市长韩治群到洛阳龙脖水库、新安段家沟水库检查指导防汛工作。

洛阳龙脖水库位于洛河支流连昌河中游，坐落在三门峡市陕州区，是一座具有防洪、灌溉等功能的中型水库。韩治群详细了解水库运行管理、防汛物资储备、应急发电、启闭机闸门运行等情况，叮嘱相关责任人强化风险意识、极限思维，充分考虑可能出现的极端情况，未雨绸缪严阵以待，强化工程运行维护，密切属地沟通衔接，提升应急抢险能力，确保水库安全运行、平稳度汛。段家沟水库是新安唯一的中型水库，位于渑池、义马、宜阳、新安四地交界处。韩治群登上大坝，详细了解防汛备汛工作落实情况，现场检查闸门运行状况，要求严格落实水库防汛行政、技术、巡查“三个责任人”责任，加强大坝安全监测和运行调度，把防汛安全摆在首位，统筹兼顾供水功能，确保发挥综合效益。

韩治群指出，要坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，下好“先手棋”，打好“主动仗”，抓实抓好防汛重点工作。要盯紧重点部位、薄弱环节，扎实开展隐患排查整改，抓好应急避险、应急抢险两个关键，预置物资力量，严格值班值守，切实提升防汛保安能力。要压紧压实责任，强化统筹协调，健全应急指挥机制和应急预案体系，优化预警和应急响应联动机制，全力保障群众生命财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)