@洛阳考生：关于中考入场 这些问题要注意

6月26日至28日，我市初三、初二考生将参加中考。中考可以带文具盒吗？考生能穿含有金属的衣服进场吗？……昨日，多名考生、家长联系记者，咨询中考相关问题，记者邀请市教育考试中心、东方二中、市五十中相关负责人解答。

6月26日至28日，我市初三、初二考生将参加中考。中考可以带文具盒吗？考生能穿含有金属的衣服进场吗？……昨日，多名考生、家长联系记者，咨询中考相关问题，记者邀请市教育考试中心、东方二中、市五十中相关负责人解答。

关键词：入场要求

问：考试时可以带文具盒吗？准考证可以过塑吗？

答：不能带文具盒，可以带透明文具袋；准考证可以过塑。

中考入场时，考生不得把手机等各种具有发送或接收信息功能的设备，各种拍照、扫描、录放、计算、储存等电子设备，手表、涂改液、文具盒等物品带入考场。

问：考生能穿含有金属的衣服、鞋子吗？

答：不建议穿。虽然今年我市中考不实行“无声入场”，但考生进考场时要主动接受智能安检门、金属探测仪检查，如果穿含有金属的衣服、鞋子等，很可能引发检测设备报警，需要再次进行检测，这样会影响考生入场速度及考试心情。建议考生穿的衣物尽量简单，上面最好不要有字母、花纹、图案，以免带来不必要的麻烦。

问：考生戴的金属框架眼镜，镜片也比较厚，影响入场吗？

答：不影响。考生进入考场前，监考员会目测眼镜是否超宽、超厚、偏重，是否有针孔、开关等。只要考生戴的是正常的金属框架眼镜及正常厚度的镜片，就不会影响中考入场，考生和家长无须担心。

问：道德与法治、历史是开卷考试，有没有必要把所有相关资料都带进考场？

答：没必要。这两科虽然是开卷考试，但考试时间有限，如果考生带过多资料，或试图每道题都翻资料找答案，会影响做题速度，最终很可能答不完。

建议考生在选择资料时，遵循少而精的原则，可以带平时常用的、非常熟悉的课本、笔记等，对每个知识点在书中的大致位置要了然于胸。

关键词：突发情况

问：天气比较热，考生考试时口渴怎么办？

答：水杯可以带入考点，但不能带入考场。如果考生在考试中途提出要喝水，经主考同意后，由场外联络员提供饮水给现场监考员，现场监考员提供给考生。

问：在考试过程中，考生不小心将答案填错位置怎么办？

答：若考生无意中污损答题卡确需换卡，可报告现场监考员更换备用卡，并在新答题卡上填涂姓名、准考证号、考场号、座位号等，所耽误的时间由考生本人负责。

今年，我市中招仍实行网上阅卷。答题时，考生要严格按照题号提示区域作答，不要超出答题区，否则在网上阅卷切割时，会造成答题无效。

问：考生考试时突然肚子疼，能不能上厕所？

答：考试期间原则上不允许上厕所，若个别考生因特殊情况必须上厕所，应报告主考批准，主考指派场外工作人员陪同，做到时刻不离，以防止考生在途中或厕所内作弊。

问：考生经常低血糖，要是在考场上晕倒怎么办？

答：如果考生考试时发生晕场或突然患病，现场监考员将报告主考，如经考点医务人员简单处理能坚持本场考试，考生可继续考试，但不得延长考试时间；若考生难以坚持考试或需要到考点外医治的，由主考指派两名以上工作人员时刻不离进行监护，直至该科考试结束。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒)