加强访调对接工作 促进社会和谐稳定

昨日，全市访调对接工作现场会在洛宁县召开。 昨日，全市访调对接工作现场会在洛宁县召开。 与会人员先后到洛宁县人民法院诉前调解中心、县信访局群众来访中心等处实地观摩，洛宁县、孟津区城关镇、新安县人民法院分别在会上作交流发言。 会议强调，要提高思想认识，深入贯彻中央、省委、市委相关部署要求，不断加强和改进工作举措，推进信访工作健康发展。要强化责任担当，优化工作，扩大宣传，搭建三级调处平台，推进访调对接工作深入开展。要强化制度落实，把信访工作融入群众工作、社会治理、发展大局，真下真访民情，实心实意办事，确保访调对接工作取得实效。要结合实际抓好先进经验的学习融合，打造更多信访工作“样板间”，依法依规、合情合理解决群众信访诉求。要着力打造访调对接洛阳品牌，实现“枫桥经验”本地化，构建党委政府统一领导的矛盾纠纷多元预防化解机制，着力把各类矛盾问题解决在基层、化解在基层，促进社会和谐稳定。 省信访局二级巡视员范永民，市领导张武清、王淑霞参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张金鹏)