“秒签”协议背后的一场红色之旅

近日，2023年“深圳·洛阳”校企对接交流活动在洛阳举行。来自深圳市的20家企业代表与洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院等12所大中职(技工)院校进行座谈。让人没想到的是，活动还没结束，一家深圳企业就与洛阳院校“情投意合”，“秒签”合作协议的背后，源于一场特殊的红色之旅。

近日，2023年“深圳·洛阳”校企对接交流活动在洛阳举行。来自深圳市的20家企业代表与洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院等12所大中职(技工)院校进行座谈。让人没想到的是，活动还没结束，一家深圳企业就与洛阳院校“情投意合”，“秒签”合作协议的背后，源于一场特殊的红色之旅。

活动当天，座谈会议程结束已近中午，进入校企双方对接交流环节。主持人刚刚宣布自由交流开始，华高王氏科技(深圳)有限公司招聘经理胡慧俐便拿起一直在翻看的一份“洛阳职业技术学院2023年各专业毕业生人数”统计表，快步走到该校就业部门负责人面前：“你好，我想详细了解一下学校机电工程学院的相关情况。”

详细交流、互留联系方式……短短十几分钟，双方便签订了校企合作框架协议。胡慧俐说，该校多个专业的培养方向和企业所需人才匹配度很高，期待能有更加深入的合作。

“与洛阳合作，我们有信心。”胡慧俐说。

胡慧俐的信心是有底气的。

原来，在校企对接交流活动举行的前一天，市国资委曾邀请20家企业代表前往中信重工焦裕禄事迹展览馆参观，入党积极分子胡慧俐也在其中。

“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献的焦裕禄精神，让我受到了深深的触动。”胡慧俐告诉记者，这场由洛阳多所院校“组团”参加的座谈会，更让他看到了洛阳相关部门传承焦裕禄精神、履行自身职责的诚意和干事创业的精气神，因此，聘用来自洛阳的优秀学子，胡慧俐“信任满满，信心满满”。

记者了解到，为加快推进“深圳·洛阳”协同创新和人力资源交流合作，弘扬洛阳红色教育基地文化，在市国资委相关部署下，洛阳国宏投资控股集团有限公司深圳分公司牵头，联合深圳市、洛阳市相关部门举办了此次“深圳·洛阳”校企对接交流活动。

“一场红色之旅，让我们对洛阳有了更加详细的了解。校企合作只是一个开端，相信未来，我们会和这座城市建立深度融合关系，拓宽其他领域的合作与交流。”深圳市智信精密仪器股份有限公司人事总监史亚萍说，焦裕禄同志在洛阳工作时提出的“12345”工作法让许多人深受启发，他们将把这些宝贵的经验带回深圳，并运用到企业管理的实践中。

市国资委相关负责人说，洛阳不仅文旅资源丰富，也是一座具有深厚革命底蕴和传统的城市。下一步，市国资系统将充分发挥资源优势精准招商，“走出去”“引进来”双向发力，为洛阳经济高质量发展注入新动能、增添新活力。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 王元元）