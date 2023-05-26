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洛阳市教育考试中心：今年高招志愿填报有五大变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 08:29

　　2023年高招志愿填报将于6月26日开始，市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒，今年志愿填报有五大变化，请考生和家长注意。

　　变化一：志愿数量增加

　　在本科一批、本科二批、国家专项计划本科批、地方专项计划本科批、高职高专批、地方公费师范生、体育类专业各批次，以及艺术本科A段、艺术本科B段、艺术专科批，实行平行志愿，每个批次可填报的志愿数量，从以往的可填报5所、6所或9所高校，变为今年的均可填报12所高校。

　　“这是今年高招志愿填报的最大变化，对考生来说是件好事，将提高志愿满足率，进一步降低高分考生落榜风险。”高冰南建议考生和家长，通过《招生考试之友(专业目录)》，以及教育部阳光高考平台(gaokao.chsi.com.cn)、高校官方招生网站等渠道了解信息，初步圈定几十所目标院校，为填报志愿做好准备。

　　变化二：小语种相关专业不再在提前批招生

　　以往，一些高校会将部分小语种相关专业放在本科提前批招生。今年小语种相关专业放在本科一批、本科二批等相应批次招生，不再在提前批招生，有意报考小语种相关专业的考生应注意。

　　变化三：地方公费师范生全部实行“省来县去”

　　去年我省大部分地方公费师范生招生实行“市来县去”，今年全部实行“省来县去”，即今年全省计划招收5000名地方公费师范生，所有具有河南省户籍和学籍的考生均可报考。

　　也就是说，无论是市区的还是县里的洛阳考生，今年均可报考全省的地方公费师范生。地方公费师范生中的“地方优师”“学科教师”“小学教育”“特殊教育”在本科提前批招生，6月26日8时至28日18时填报志愿；“学前教育”在专科提前批招生，7月4日8时至6日18时填报志愿。

　　变化四：失信考生可填报志愿数量变为4个

　　往年，对于录取后不入学实际就读等造成招生计划浪费的失信考生，下一年报名参加高考，在实行平行志愿的各批次(类别)，允许其填报志愿的学校数量不超过2个，今年变为“不超过4个”。这一变化的原因是今年我省平行志愿各批次志愿设置数量总体增加。

　　变化五：专升本志愿填报、录取，不再随普通高招进行

　　往年专升本考试、志愿填报、录取，均随普通高招进行。今年，我省专升本招生已结束，不再随普通高招进行。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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