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甘于抓未成之事——二谈树立和践行正确政绩观
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.06.21 08:21

　　在中国谈治沙，总有一个地方绕不过——山西右玉。

　　70多年，20多任县委书记，“换届不换方向，换人不换精神”，带领右玉人民展开了一场治沙造林的“绿色接力”。曾经，地处毛乌素沙漠天然风口地带的右玉，一度是一片风沙成患、山川贫瘠的不毛之地。而今，“这里的风再没有沙子味儿了，这里的地再不是一片土黄了”，华丽变身“塞上绿洲”！

　　像接力赛一样一棒一棒往下传，一干就是半个多世纪，透过“右玉和她的县委书记们”，我们更加懂得什么是“功成不必在我”的境界，什么是“一张蓝图绘到底”的定力，什么是“甘于抓未成之事”的胸怀与担当。

　　在市委理论学习中心组近期举行集体学习研讨，提出的“三个甘于”中，“甘于抓未成之事”位列其中，成为洛阳干部需要树立和践行的政绩观。甘于抓未成之事，就是要我们聚焦关乎洛阳长远发展的大事要事，紧扣群众普遍关心的急事难事，砥砺功成有我的历史担当、攻坚克难的雷厉作风，“往实里抓、向目标奔”，一茬接着一茬干，不破楼兰终不还。

　　“为官一方，为政一时，当然要大胆开展工作、锐意进取，同时也要保持工作的稳定性和连续性。”一定意义上讲，甘于抓未成之事，倡导的就是一种结果导向、接力意识。观照现实，从实现“绿进沙退”的三北防护林，到“人工天河”红旗渠，这些成就的背后，都离不开几代人对“未成之事”的执着。

　　左右摇摆，脚跟都难站稳；接力奔跑，才能跑得更远。综观今日洛阳，许多工作也正是“站在前人肩膀上”接续发力。

　　比如，经过前些年努力，在路与桥的纵横延伸中，洛阳城市建设站上从“打基础”向“强功能”转变的重要关口。站在新起点，今日洛阳大手笔投资30亿元新建8所现代化高中，引进西交大二附院、北京东直门医院等高端医疗资源，于群众“家门口”广泛布局社区体育公园、健身中心、邻里中心，以公共服务进社区构建“15分钟生活圈”……从教育到医疗，从文化到养老，一项项功能提升，直指“城市更出彩、百姓更幸福”。

　　比如，立足文化传承与文旅融合，多年来洛阳在推进隋唐洛阳城国家遗址公园保护展示利用上做了不少文章。今天，迈上新征程，洛阳鲜明把隋唐洛阳城定位全市“最具核心竞争力的文旅品牌”，既对标“大遗址保护3.0版”植入剧本杀等沉浸式文旅业态，又力推天街遗址贯通提升、天街十二坊整体提升、天津桥遗址综合展示利用……紧抓不放、多点发力，古都历史中轴线气象加速重现，“盛世隋唐”品牌不断叫响。

　　…………

　　敢干事是担当，善成事见水平。甘于抓未成之事，既持之以恒“接力干”，又深度研究“善于干”，把定下来的事、看准的事、正确的事一以贯之干下去，等待我们的必将是更大成就！（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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