省运会金牌“金包牡丹”：满满洛阳元素 彰显中原风采

昨日，省十四运会青少年竞技组首枚金牌产生。
昨日，省十四运会青少年竞技组首枚金牌产生。
昨日，省十四运会青少年竞技组首枚金牌产生。在颁奖仪式上，本届省运会的金牌也揭开了神秘面纱，其满满的洛阳元素，令现场的媒体记者和参赛选手赞不绝口。
记者看到，奖牌的正面是“金包牡丹”设计，在外围的金属环上，有18个体育项目图案，且均以篆字结构为基本形式，犹如一个个正在运动的人，生动形象，呼之欲出。这些图案代表了河南省18个省辖市(示范区)，同时也体现了生命的激情和运动的张力。
金牌的正面中间印有牡丹立体图案，选用的是姚黄牡丹，其淡黄色的立体花瓣与外围的金属环浑然一体，与省十四运会会徽牡丹造型相呼应，金牌背面为省运会会徽图案。
设计团队告诉记者，牡丹雍容华贵、绚丽绽放，在奖牌中融入牡丹元素，包含着全省各地运动员在赛场上绽放风采、超越自我、圆梦洛阳的寓意。牡丹图案下方饰以洛阳标志性建筑应天门，使奖牌整体更显古色古香，彰显中原风采。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)
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