洛阳启动“全民反诈宣传月”活动

19日，我市举行“全民反诈宣传月”活动启动仪式，持续加大反诈防范宣传力度，全面提升人民群众防范意识和能力。 19日，我市举行“全民反诈宣传月”活动启动仪式，持续加大反诈防范宣传力度，全面提升人民群众防范意识和能力。 此次活动以“预警劝阻别忽视，财产安全要重视”为主题。其间，我市将结合“平安护夏”专项行动，认真贯彻落实反电信网络诈骗法，推动反诈防范体系建设，积极构建党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管的整体格局。我市将组织开展防范电信网络诈骗犯罪进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业“五进”活动，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系，形成防范打击合力，着力遏制案件高发态势。 根据部署，我市将推动各级党委和政府把反诈工作摆在突出位置来抓，全面加强打防管控各项措施的落实，形成齐抓共管、群防群治的整体合力。公安机关作为打击电信网络诈骗犯罪的主力军和开展反诈宣传的“核心大脑”，将坚持依法严打方针，深入开展“云剑”“断卡”“断流”等专项行动，全力维护人民群众财产安全和合法权益。同时，各行业部门将坚决落实主体责任，加强宣传教育，不断扩大宣传范围、提高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮，从源头上遏制和减少电信网络诈骗案件的发生，最大限度减少群众损失。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王浩 刘腾)