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知敬畏存戒惧守底线 争做勤廉双修践行者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 08:25

　　昨日，按照市纪委监委工作部署，我市宣传思想文化系统举行庆“七一”主题党课活动暨新提拔、新任职干部集体廉政谈话。

　　日前，市纪委监委认真落实省纪委监委要求，在全市党员干部中部署开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，提出要坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，深化“廉政勤政谈心谈话面对面”，教育引导全市广大党员干部学纪、明纪、守纪，营造旗帜鲜明讲政治、从严从紧抓纪律的氛围。

　　活动中，市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组负责人以《坚定理想信念，做勤廉双修的践行者》为题，从提升做好廉洁自律的自觉性、加强职业道德修养实践历练、时刻提醒自己做好“三个谨记”等方面，讲授主题党课，开展集体廉政谈话。与会党员干部观看警示教育片，新提拔、新入职的党员干部代表作了发言。大家纷纷表示，在奔赴新岗位前，接受这样一次谈话、一次学习、一次警醒，深受触动。要牢记初心使命，谨记理想信念是人生的“压舱石”、廉洁修身是最好的“护身符”、纪律规矩是带电的“高压线”，知敬畏、存戒惧、守底线，努力做到德才兼备、勤廉双修、纪法同敬，在履职尽责中展现担当作为。

　　本次活动由市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组组织，市委宣传部、洛阳日报社、洛阳广播电视台、洛阳广电传媒集团、市文联、市社科联、洛阳开放大学等单位部分党员干部参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 陈武)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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