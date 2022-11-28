“学习强国”洛阳学习平台获省级荣誉

2023年河南省“学习强国”学习平台推广运用工作会议昨日召开，“学习强国”洛阳学习平台荣获河南省2022年度学习平台推广运用工作先进单位称号，我市姚国彦、陈静被评为推广运用工作先进个人。 2023年河南省“学习强国”学习平台推广运用工作会议昨日召开，“学习强国”洛阳学习平台荣获河南省2022年度学习平台推广运用工作先进单位称号，我市姚国彦、陈静被评为推广运用工作先进个人。 此次会议由省委宣传部组织召开。会议宣读了中共河南省委宣传部《关于对“学习强国”学习平台河南省2022年度推广运用工作先进单位和先进个人进行表扬的通报》。 会议表彰了全省16家推广运用工作先进单位和42名推广运用工作先进个人。其中，“学习强国”洛阳学习平台荣获河南省2022年度学习平台推广运用工作先进单位称号，我市姚国彦、陈静被评为推广运用工作先进个人。 2020年4月28日，“学习强国”洛阳学习平台正式开通上线。3年多时间，“学习强国”洛阳学习平台深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，多视角聚焦洛阳的点滴变化，成为传播党的创新理论、展示洛阳形象的重要阵地和窗口。下一步，“学习强国”洛阳学习平台将坚持聚焦主题主线，展示洛阳形象、讲好洛阳故事，助力洛阳精彩“出圈”。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 巴丽)