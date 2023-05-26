医护及时援手 助突发疾病考生完成考试

“太感谢你们了！尤其感谢冯翠华医生、王腾飞护士，是你们救了我儿子，给了他两条‘生路’！”近日，在洛阳市中心医院，一名学生家长道不尽感激之情。

“太感谢你们了！尤其感谢冯翠华医生、王腾飞护士，是你们救了我儿子，给了他两条‘生路’！”近日，在洛阳市中心医院，一名学生家长道不尽感激之情。

让我们把镜头拉回6月8日下午。在我市某高考考点门外，考生们正在有序入场。突然，一名考点工作人员跑到医疗保障点位，称考生小明(化名)出现颈部、胸口针扎样疼痛。在这里值班的医生冯翠华、护士王腾飞对小明进行紧急查体和评估后，由王腾飞将他护送到洛阳市中心医院急诊科。

经过急诊检查，小明被确诊存在纵隔气肿，他的父母也接到消息赶到现场，而此时，英语考试已开考8分钟。

小明强烈要求返回考场继续考试，考生及其家长的心情都很急切，该院急诊科、胸外科医生对其进行会诊后，给出合理化建议，让王腾飞护送小明返回考场，并在场外密切关注。

王腾飞坐在急救车上，紧急向考点负责人说明情况，申请考生延迟入场并启用备用考场……最终，小明完成英语考试、顺利交卷，并在冯翠华、王腾飞的护送下返回医院接受进一步检查，确诊患有自发性纵隔气肿，需要对症治疗。

高考结束后，小明在家长的陪伴下来到洛阳市中心医院接受治疗，即将出院时，他的妈妈找到医院相关负责人，表达全家人的谢意。“在生命上、在学习上，是你们给了孩子两条‘生路’，太谢谢了！”小明的妈妈说。（洛报融媒·洛阳网记者 柴婧 通讯员 高鸽）