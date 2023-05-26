女子忘拔电动车钥匙 热心人帮她保管

19日，市民党女士拨打热线66778866称，她的侄女忘拔电动车钥匙，回去骑时发现车不翼而飞，民警调查发现车原来是被一名热心人推走保管，感谢民警和热心人。

19日，市民党女士拨打热线66778866称，她的侄女忘拔电动车钥匙，回去骑时发现车不翼而飞，民警调查发现车原来是被一名热心人推走保管，感谢民警和热心人。

党女士的侄女今年18岁，最近在党女士家居住。16日下午5点多，侄女借用她的电动车去找同学玩，将车停在了中州西路与华山路交叉口附近，离开时忘拔车钥匙，晚上8点多过去骑车发现车不见了，以为被盗。“那辆电动车虽然是好几年前买的，不过我平时比较爱惜，前不久刚换了电瓶，丢了怪心疼的。”党女士说，第二天上午，她抱着试试看的心态拨打110报警求助。

很快，党女士接到涧西公安分局巡特警大队民警的电话，民警和她到现场看了看，民警详细询问了电动车具体停放的位置等情况，然后让她回家等消息。令党女士高兴的是，仅过了两个小时，她就接到了民警电话，对方称电动车找到了。党女士大致得知，是一名热心群众发现电动车钥匙未拔，暂时将车推回家保管。

帮忙找回电动车的民警叫王朝川，他告诉记者，他通过调取监控发现车是被一名男子推走的，然后根据监控找到该男子所居住的小区，进而找到推车的赵先生和车。原来，当日下午，赵先生出门遛狗，行至事发地看到电动车车灯亮着，且车钥匙未拔，返回时发现车依然是那样，便先将车推回家，并在现场留下告知字条，结果字条被风刮走，不知情的党女士以为车被盗了。

党女士说，十分感谢民警和赵先生的帮助，想通过本网向他们说声谢谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 魏孝群）