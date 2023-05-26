小心! 有人拿假银圆行骗

日前，一外地男子持百余枚假银圆和一个“高端仪器”，打着高价收购银圆的幌子行骗，目标直指老年人，最终被民警抓获。

日前，一外地男子持百余枚假银圆和一个“高端仪器”，打着高价收购银圆的幌子行骗，目标直指老年人，最终被民警抓获。

9日11时许，西工公安分局巡特警大队接到一起报警：在东下池社区附近，有一位老太太被人骗了，且人受伤。民警得知，被骗的老太太姓王，当日上午，老人在家门口坐着，一名骑摩托车的男子跟她搭讪，称高价回收银圆，老人家里刚好珍藏有银圆，便拿出几枚让该男子瞧瞧。该男子拿出一个“高端仪器”称，该“仪器”可检验银圆真假，银圆为真的话“仪器”会发出响声。其间，该男子在检验银圆真假时与老人发生纠纷，老人怀疑自己的银圆被对方调包，要搜其身，该男子变得慌张起来，骑上摩托车就跑，老人在阻拦时被车带倒摔伤。

随后，西工公安分局刑事侦查大队也介入调查此事。办案民警王若璞和同事通过调取沿线监控追踪。第二天上午，他们在中州路与王城大道附近某家属院发现犯罪嫌疑人的踪迹，赶过去将人抓获。

经查，涉嫌诈骗的男子姓罗，江西人，民警从其车上和身上搜出百余枚假银圆和所谓“高端仪器”。“这个‘仪器’是由门铃开关改造而成。”王若璞说，假银圆是罗某以3元1枚的价格购买的，罗某将门铃开关绑在胳膊上，趁人不注意拉动开关来操作“仪器”的响声，通过此举预估银圆的价值，进而达到低价收购的目的。罗某还向老人兜售自己的假银圆，以骗取钱财。

目前，罗某已被行政拘留，此案正在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 特约通讯员 李耀武）