今日夏至 洛阳高温持续

今日洛阳多云，有分散性阵雨或雷阵雨，气温23℃到33℃。

今日夏至，高温持续。闷热天气中，来一阵清风、一场雨如何？根据最新天气预报，预计今天我市多云，有分散性阵雨或雷阵雨。

据中国天气网消息，在大陆暖高压控制下，昨日下午，新疆多地最高气温再度冲上40℃，此轮高温的实力已初露端倪。随着大陆暖高压东移，从今天开始，华北黄淮一带高温天气也将迅速增多。

夏至这天虽然白昼最长，太阳角度最高，但并不是一年中天气最热的时候，因为接近地表的热量仍在积蓄。“热在三伏”，真正的暑热天气是以夏至和立秋为基点计算的。然而，夏至时节随着气温升高，人们出汗较多，在饮食养生方面除了补充盐分，建议还要食用一些带有酸味的食物，以收到固表止汗的效果。

市气象台根据最新气象资料分析，短期内受中低层辐合线影响，有分散性阵雨或雷阵雨。其他时段受高空反气旋控制，天气晴好，气温较高。汛期天气复杂多变，要及时关注天气情况，防范突发性强对流天气带来的影响。同时合理饮食，切勿贪凉，保证睡眠充足。

最近几天天气预报

今天：多云，有分散性阵雨或雷阵雨，气温23℃到33℃。

明天：晴天间多云，气温22℃到35℃。

6月23日(周五)：晴天间多云，气温21℃到35℃。

6月24日(周六)：晴天到多云，气温22℃到35℃。

6月25日(周日)：多云间晴天，气温23℃到34℃。

6月26日(周一)：多云间晴天，气温24℃到35℃。

6月27日(周二)：多云到阴天，气温25℃到35℃。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 郭铭博）