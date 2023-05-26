全省率先！洛阳实现企业信用修复业务“跨局通办”

优化营商环境持续发力，洛阳在全省率先实现企业信用修复业务“跨局通办”！

优化营商环境持续发力，洛阳在全省率先实现企业信用修复业务“跨局通办”！今日记者从洛阳市市场监管局获悉，为解决企业及办事群众“两局跑”“折返跑”问题，洛阳市市场监管局、洛阳市发改委主动作为，建立信用修复跨部门联办机制，在市发改委、市民之家5楼的市场监管局窗口分别设立信用修复绿色通道，实现经营主体信用修复业务“跨局帮办”“跨网帮办”。

市民王女士是首位受益者。近日，王女士到市民之家市场监管局窗口申请办理信用修复业务，窗口人员发放《信用修复决定书》后，立即与市发改委营商信用中心信用修复负责人取得联系，及时指导协助申请人登录“信用中国”网站同步提交失信信息修复申请，通过线上申请、信息共享、审核合一、一次办结等环节，2个系统信用修复内容“一窗办结”，并可在线查询办理进度。

“真是太方便了，要是之前得在两个部门之间来回跑，现在通过互联网受理平台，只需‘就近跑一次’，就完成了企业失信信息修复业务在国家企业信用信息公示系统、‘信用中国’网站一站受理、同步修复。”王女士说。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，此前，该局在市民之家专门设置了信用修复窗口，主要办理经营异常名录移出业务、严重违法失信企业移出业务，之后为满足企业多样化需求，又推出了邮寄办、网上办等多种办理途径。今年以来，市市场监管局、市发改委结合实际情况，针对经营主体的具体业务需求，即时精准对接，通过“互联网+”技术应用，创新推出“一处受理申请，两局协同办理”举措，减少来回邮寄补件环节，以及因线上咨询刻板、不精准带来的反复耗时等情况，有效提升办事效率。

下一步，洛阳市市场监管局、洛阳市发改委将积极探索合作新事项、新模式，持续推动“跨局帮办”纵深发展，优化办事流程，营造更加高效、便捷的经营主体信用提升环境，不断提升企业和办事群众的幸福感、获得感。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 张晓光 吕瑞平 文/图)