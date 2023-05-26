洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以练促战！洛阳水利系统组织隧洞坍塌应急演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.20 20:34

　　6月是安全生产月，也是汛期。20日，洛阳市水利系统在小浪底南岸灌区工程八标组织开展隧洞坍塌事故应急抢险救援演练和“现场事故隐患大排查”竞赛活动，进一步提升安全意识、应急能力，坚决守住安全生产和防汛安全底线。

　　其中，抢险演练模拟隧洞施工时突发坍塌、工人被困，抢险人员在指定时间内赶赴事故现场，克服地质条件复杂等困难，实施应急救援处置。演练不仅提高了隧洞坍塌事故应急救援能力，而且检验了应急救援预案的实用性和可操作性，为应对隧洞坍塌突发事件积累了宝贵经验。在“现场事故隐患大排查”竞赛活动中，主办方提前在工地预设安全隐患，参赛人员进入场地在规定时间内查找隐患，并提出整改建议和防范措施。通过竞赛练兵，工程建设者们接受了一次隐患排查整改的现场教学，进一步增强了安全防范意识。

　　据悉，在安全生产月期间，洛阳市水利系统将聚焦安全生产和防汛救灾，紧贴水利工程建设和运行特点，开展全员查找身边隐患和隐患曝光活动，持续做好山洪灾害防御应急避险演练，着力形成“人人讲安全，个个会应急”浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
    长期自行服药 3名老人突发消化道出血
        几天前，3名有呕血症状的急性消化道出血患者，接连被送至河科大二附院急救。急诊科医生经过检查发现，患者病...
  • ·正打着麻将 他突然一头栽倒
  • ·孩子得了疱疹性咽峡炎怎么办？
  • ·连着两晚“烧烤+啤酒” 他进了医院……
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 今日10时起，在洛阳购买新车可申请购...
  • 洛阳中考考生6月25日可看考点
  • 洛阳：乡村旅居开启田园慢生活
  • 曝光！洛阳市教育局通报8起违规组织校...
  • 体育舞蹈比赛精彩落幕 洛阳赛事保障工...
  • 今起，定鼎门遗址博物馆部分展厅暂停开放
  • 想改姓名怎么办？这些材料要准备好
  • 老城区“牵手”菏泽曹县拉长汉服产业...
  • 洛阳多家单位入选2023年度省级绿色制...
  • 祝贺！洛阳代表队包揽省运会前三金
    		•
    百姓呼声
    郑州路防洪渠全段治理预计6月初全面开工
    腾讯地图怎么查不到公交实时信息了？
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    王城广场掠影

    龙门山色

    荷艳

    街拍老城
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605