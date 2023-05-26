以练促战！洛阳水利系统组织隧洞坍塌应急演练

6月是安全生产月，也是汛期。20日，洛阳市水利系统在小浪底南岸灌区工程八标组织开展隧洞坍塌事故应急抢险救援演练和“现场事故隐患大排查”竞赛活动，进一步提升安全意识、应急能力，坚决守住安全生产和防汛安全底线。

6月是安全生产月，也是汛期。20日，洛阳市水利系统在小浪底南岸灌区工程八标组织开展隧洞坍塌事故应急抢险救援演练和“现场事故隐患大排查”竞赛活动，进一步提升安全意识、应急能力，坚决守住安全生产和防汛安全底线。

其中，抢险演练模拟隧洞施工时突发坍塌、工人被困，抢险人员在指定时间内赶赴事故现场，克服地质条件复杂等困难，实施应急救援处置。演练不仅提高了隧洞坍塌事故应急救援能力，而且检验了应急救援预案的实用性和可操作性，为应对隧洞坍塌突发事件积累了宝贵经验。在“现场事故隐患大排查”竞赛活动中，主办方提前在工地预设安全隐患，参赛人员进入场地在规定时间内查找隐患，并提出整改建议和防范措施。通过竞赛练兵，工程建设者们接受了一次隐患排查整改的现场教学，进一步增强了安全防范意识。

据悉，在安全生产月期间，洛阳市水利系统将聚焦安全生产和防汛救灾，紧贴水利工程建设和运行特点，开展全员查找身边隐患和隐患曝光活动，持续做好山洪灾害防御应急避险演练，着力形成“人人讲安全，个个会应急”浓厚氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 洛水利 文/图)