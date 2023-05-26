2023第四届洛阳乡村文化旅游季开幕

浓情端午，粽享河洛。20日，2023第四届洛阳乡村文化旅游季活动启动仪式在嵩县德亭镇老道沟景区举行。

浓情端午，粽享河洛。20日，2023第四届洛阳乡村文化旅游季活动启动仪式在嵩县德亭镇老道沟景区举行。

启动仪式现场结合端午节传统习俗，开展了包粽子、做香囊现场体验等活动，公布了全市乡村文化旅游特色镇(村)、乡村运营商(师)双十佳名单。

2023第四届洛阳乡村文化旅游季由市委宣传部、市文化广电和旅游局、市农业农村局、市乡村振兴局共同组织举办。主要围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，充分挖掘河洛农耕文化、乡土文化、乡村特色、民风民俗和秀美风光，展示乡村旅游特色镇(村)、美食美景和美好生活，打造洛阳乡村旅游特色品牌。本次活动从6月20日启动，持续到6月24日端午假期结束，重点依托嵩县、栾川县、洛宁县等10个县区的特色镇(村)、主要旅游景区，通过开展一系列丰富多彩的特色文旅活动，创新引流方式，丰富消费场景，助推乡村文旅产业转型升级。

2020年至今，我市已成功举办三届乡村文化旅游季活动。经过前三届的精心组织与宣传推介，洛阳乡村文化旅游季已成为集中展示乡村振兴丰硕成果、助推乡村旅游产业转型升级、推动文化旅游提质增效的重要平台和窗口。

下一步，我市将以本届乡村文化旅游季为契机，深入挖掘乡村文化旅游资源，进一步丰富乡村文旅产品业态，完善乡村旅游标准体系和配套设施，持续发挥乡村旅游在乡村振兴、乡村运营中的重要带动作用，推动乡村旅游高质量发展，助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王林艳 文/图）