20日，“2023洛阳十佳乡村文化旅游特色镇(村)”名单公布，10个镇(村)入选。

20日，“2023洛阳十佳乡村文化旅游特色镇(村)”名单公布，10个镇(村)入选。 20日，“2023洛阳十佳乡村文化旅游特色镇(村)”名单公布，10个镇(村)入选。 据介绍，此次评选旨在进一步传承弘扬河洛文化，发挥洛阳乡村旅游资源丰富优势，增强洛阳乡村文化旅游品牌影响力，持续推动我市乡村文化旅游提质增效。评选按照“生态环境良好、产品特色鲜明、基础设施齐全、服务功能完善、旅游效应突出、组织管理有序”等标准要求，经过乡镇自愿申报、县区初评推荐、市文化广电和旅游局择优确定的程序，评选出“2023洛阳十佳乡村文化旅游特色镇(村)”。 这10个镇(村)分别是：栾川县叫河镇叫河社区、嵩县德亭镇、洛宁县底张乡中高村、汝阳县柏树乡窑沟村、伊川县吕店镇周沟村、宜阳县香鹿山镇、新安县磁涧镇李子沟村、伊滨区诸葛镇、孟津区朝阳镇南石山村、偃师区翟镇镇甄庄村。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王林艳 文/图）