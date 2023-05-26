洛阳市图书馆端午主题活动邀您参与

记者20日从洛阳市图书馆获悉，6月21日15时至17时，该馆将开展“汉服穿越古今，端午文化永恒”专题体验活动。
记者20日从洛阳市图书馆获悉，6月21日15时至17时，该馆将开展“汉服穿越古今，端午文化永恒”专题体验活动。
记者20日从洛阳市图书馆获悉，6月21日15时至17时，该馆将开展“汉服穿越古今，端午文化永恒”专题体验活动。
据了解，本次活动将邀请专业人士介绍汉服的历史背景、款式特点，现场展示穿着礼仪，读者还可在现场体验香包制作、五彩绳编织、挂艾制作等端午节民俗。现场还将赠送端午定制套印卡片，数量有限，先到先得。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图）
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