好看又好玩！洛阳借助沉浸式演艺释放文旅消费新活力

从6月22日至6月24日，隋唐洛阳城《唐宫乐宴》《天门有道》、正大文化交流中心《“诗不可说”2023沉浸式巨幕音乐会》《神奇科学秀》、洛阳大河荟《寻迹洛神赋》等精彩演艺轮番上演，用沉浸式体验吸引越来越多的游客跟着演出来旅行，释放文旅消费新活力。

《寻迹洛神赋》演出现场

端午节临近，洛阳的演艺市场再次“卷起来”。从6月22日至6月24日，隋唐洛阳城《唐宫乐宴》《天门有道》、正大文化交流中心《“诗不可说”2023沉浸式巨幕音乐会》《神奇科学秀》、洛阳大河荟《寻迹洛神赋》等精彩演艺轮番上演，用沉浸式体验吸引越来越多的游客跟着演出来旅行，释放文旅消费新活力。

文旅和演艺，由“相加”到“相融”

一朝步入画卷，一日梦回千年。夜色下的隋唐洛阳城，鳞次栉比的复原建筑群灯火通明，《唐宫乐宴》《天门有道》《神宫乐舞》等带领游客一秒“穿越”，沉浸在“盛世隋唐”的热闹繁华中。舞台中央，装扮华丽的演员舞姿翩翩，舞台两侧，兴致勃勃的观众不时鼓掌、喝彩。

据不完全统计，今年上半年，隋唐洛阳城人气最高的演艺节目《唐宫乐宴》累计演出近400场，接待近3.5万人次。特别是牡丹文化节至五一假期期间，《唐宫乐宴》演出票均提前15天售罄。“最多时段每天演4场，虽然很累，但看到游客欣赏我们的演出，听到他们为洛阳点赞，就觉得辛苦是值得的。”狄仁杰的扮演者高子贤说，端午小长假，他们的演出已排至每天4场。

“唐宫乐宴详细攻略”“隋唐洛阳城景区最新演出时间表”“来洛阳不得不看的演出”“如何抢到唐宫乐宴C位”……在小红书上，关于隋唐洛阳城相关演艺的体验、分享贴多达数万条。文旅和演艺，从最初的简单“相加”到如今彼此“相融”，沉浸式的氛围越来越浓厚，也吸引着年轻人一次次“用脚投票”，为洛阳带来源源不断的人气。