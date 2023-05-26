端午节，来洛阳考古博物馆织香囊

22日是端午节，记者获悉，当天，洛阳考古博物馆将推出“闻香过端午 巧手织香囊”活动，带领小朋友们一起了解端午节的起源，感受端午节的民间风俗，用一针一线将满满的祝福编织到香囊中。

端午临近，空气中除了弥漫粽子的味道，还飘着一丝清凉的草木香，那是独属于艾草香囊的味道。

22日是端午节，记者获悉，当天，洛阳考古博物馆将推出“闻香过端午 巧手织香囊”活动，带领小朋友们一起了解端午节的起源，感受端午节的民间风俗，用一针一线将满满的祝福编织到香囊中。

活动时间：22日9：00。

活动地点：考古博物馆(停车场位于隋唐城遗址植物园南门)。

活动内容：参观考古博物馆，手工编织香囊。

活动对象：限15名小学生参加，家长可以陪同。

报名联系电话：(0379)60689089。

（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）