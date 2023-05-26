曝光！洛阳市教育局通报8起违规组织校外培训典型案例

昨日，洛阳市教育局官微发布消息称，近期以来，市、县两级教育行政部门组建明察暗访组，全面排查整治违规组织校外培训行为。通过检查发现仍然有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策违规组织培训，现将近期8起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

昨日，洛阳市教育局官微发布消息称，近期以来，市、县两级教育行政部门组建明察暗访组，全面排查整治违规组织校外培训行为。通过检查发现仍然有个别培训机构和个人无视国家“双减”政策违规组织培训，现将近期8起违规组织培训典型案例予以通报曝光，敬请广大学生和家长警醒和防范。

一、孟津区查处2起机构违规培训

1. 5月29日，孟津区教体局根据群众举报，发现位于孟津区平乐路东段有机构违规开展学科类培训。经核查，该机构名为“六书教育”，是一家从事教育咨询机构，但有违规开展学科类培训情况，负责人为范X琦，身份证号：41032219XXXXXXX881，现场有1名教师正在给1名高中学生进行“一对一”培训。

2. 6月1日，孟津区教体局根据群众举报，发现位于孟津区中兴路振兴公寓有违规开展学科培训宣传。经核查，该机构名为“复豪教育”，为一家无证无照培训机构，负责人为陆X云，身份证号：41032219XXXXXXX151。在孟津区进行违规开展学科培训宣传，现场有培训痕迹。

处理结果：一是对其宣讲国家“双减”工作政策，要求其务必遵守国家各项政策规定。二是立即要求该机构负责人安全疏散现场学生。三是下发停止办学通知单，责令其立即停止违规办学行为，并写出保证书，承诺不再开展违规培训活动。四是将该机构列入无证机构“回头看”台账，并对其持续进行追踪，防止其再次出现违规培训行为。

二、西工区查处1起机构违规培训

6月8日下午，西工区教体局根据群众投诉举报，发现位于西工区纱厂南路世纪商贸中心有机构违规开展学科类培训。经核查，该机构名为威尔克英语，是一家无证机构，负责人马X春，身份证号5101251967XXXX5426，该机构有3间教室、3名教师和15名学生，无任何宣传广告上课期间大门紧锁，存在安全隐患。

处理结果：一是在保证安全的情况下当场疏散学生。二是对其下达停办通知单，并宣讲中央“双减”政策及相关条例。三是对该机构进行全网曝光。四是将该机构列入巡查清单，每日重点巡查，防止死灰复燃。

三、涧西区查处4起机构违规培训

1. 6月8日，涧西区教体局根据群众投诉，发现位于涧西区辽宁路世纪华阳52号楼23楼有机构违规开展学科类培训。经核查，该机构名为“阳光家庭教育”，负责人为柳XX，手机号为186XXXXX574。检查中发现有10余名初三学生正在上课。

2. 6月9日，涧西区教体局根据群众举报，发现位于涧西区豫北二路IU酒店旁边二楼214-217房间有机构违规开展学科培训。经核查，该机构名为“知信教育”，负责人为李XX，身份证号：4103271993XXXXX650，现场13名学生在进行学科类培训。

3. 6月9日，涧西区教体局根据群众举报，发现位于涧西区太原路洛轴17号院有机构违规开展学科培训。经核查，该机构无具体名称，为一家无证无照机构。举办者为王XX，身份证号：4103811990XXXXX067。现场有65名初三学生在进行学科类培训。

4. 6月14日，涧西区教体局根据群众举报，发现位于涧西区文兴现代城14楼有机构违规开展学科类培训。经核查，该机构为无具体名称，机构位于涧西区天津路与联盟路交叉口东南角文兴现代城17-A07，负责人为建X，身份证号：41128219XXXXXXX018。现场有5名初三学生在进行学科类培训。

查处结果：一是对其宣讲国家“双减”工作政策，要求其务必遵守国家各项政策规定。二是下发停止办学通知单，责令其立即停止违规办学行为，并写出保证书，承诺不再开展违规培训活动。三是要求该机构负责人妥善遣散学生。四是将该机构列入无证机构“回头看”台账，并对其持续进行追踪，防止死灰复燃。

四、伊川县查处1起机构违规培训

6月10日，伊川县教体局联合专项检查中发现，位于伊川县城关街道人民路148号有机构违规开展学科类培训。经核查，该机构名为佳达少儿成长中心，负责人为马XX，身份证号码为410329xxxxxxxx0035，现场有1名教师正组织3名学生进行学科培训。

处理结果：一是现场约谈该机构负责人，宣讲“双减”政策，进行批评教育，立即停止违规办班行为；二是对该机构下发停办通知书，保证今后不再开展违规培训；三是在保证安全的情况下现场疏散老师和学生，限期清退学生学费；四是保持高密度巡查和持续追踪，防止其死灰复燃。⑥